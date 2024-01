„Das perfekte Dinner“ in Berlin – Fans erwarten Höchstleistung: „Heute kocht die Meckertante!“

Vox ist mit dem Koch-Battle „Das perfekte Dinner“ mal wieder in Berlin zu Gast. Die Ansprüche bei den fünf Hobbyköchen aus der Hautstadt sind recht unterschiedlich.

Prian kochte am Montag komplett vegan, Matthias servierte am Folgetag edle Jakobsmuscheln und sous vide-gegarten Rehrücken. Bei Andrea, die kein Gemüse mag, gab es am Mittwoch ein ein traditionelles Gulasch mit Rotkohl und Klößen. Das war lecker, aber einigen Gästen zu wenig innovativ. An Tag vier (18. Januar 2024) lädt Elisabeth zu sich nach Pankow ein.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin: 7 Punkte wären ihr zu wenig

Die 29-jährige bezeichnet sich als sehr zielstrebig, das zeigt sich schon am Vormittag beim Vorbereiten. Elisabeth wünscht sich beim „perfekten Dinner“ im Schnitt 9 Punkte – dabei hat sich noch gar nichts auf dem Herd. „7 Punkte wären für mich schon sehr wenig.“

Diesen Eindruck hat sie auch bei ihrer Konkurrenz hinterlassen. „Ich denke Elisabeth ist super ehrgeizig, ich glaub die will gewinnen.“, meint Prian. Das Menü von Elisabeth folgt dem Motto „Ein Spaziergang durch das Jahr“:

Vorspeise: Sommer ganz apart – Burrata-Komposition auf gebratenem Römersalat

Hauptspeise: Herbstliche Winde – Kartoffel, Brokkoli und was Feines vom Rinde

Nachspeise: Winterimpression zum Schluss – Pastéis de Nata und Schoko-Genuss

Wird sie damit ihren eigenen Ansprüchen gerecht? „Die Erwartung an Elisabeth ist ein bisschen höher, weil sie so kritisch ist, da bin ich gespannt wie es so läuft.“, gibt Andrea aus Königs-Wusterhausen offen zu.

Fans mit hohen Erwartungen: Heute muss was besonderes kommen

Auch die Fans vom „perfekten Dinner“ sind gespannt auf Elisabeths Menü, wie viele Instagram Kommentare zeigen:

„Bei soviel Kritik muss heute was besonderes kommen“

„Nun das sind meistens die.. wo meckern und selbst nichts besser machen“

„Heute kocht die Meckertante“

„Wer so krüsch ist, muss heute wirklich rocken“

Die Burrata mit den Tomaten war lecker, aber das Basilikumsorbet für Andrea viel zu süß. Bei der Hauptspeise gibt es ebenfalls Kritikpunkte: Der Wildbrokkoli zu Matze salzig, der Stampf war Andrea nicht buttrig genug und Josipa gefiel das Fleisch nicht so recht. Leider reicht auch Elisabeths Nachtisch nicht an das Original aus Portugal heran. Reicht das für den Spitzenplatz?

Das klingt so gar nicht nach der Höchstwertung. Welche Karten die Gäste beim „perfekten Dinner“ ziehen, siehst du am Donnerstag ab 19:00 Uhr.