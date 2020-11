Das Nilpferd bei „The Masked Singer“: Stimme verrät ihn – ER muss es sein

Kein Kostüm hat die Zuschauer bei „The Masked Singer“ zunächst so sehr in die Irre geführt wie „Das Nilpferd“.

Es sieht aus wie eine Ballerina in seinem rosa Kleidchen und bewegt sich wie eine Ballerina. Doch schon in der ersten Folge hat „Das Nilpferd“ für Klarheit gesorgt und mit der Stimme bewiesen, dass unter der Maske offenbar keine Frau steckt.

Die Fans haben nun einen heißen Tipp und vermuten einen TV-Koch in dem Kostüm.

„The Masked Singer“ 2020: Welcher Star ist „Das Nilpferd“?

ProSieben hatte sich mit den Hinweisen zu Beginn immerhin noch bedeckt gehalten. In einer Mitteilung hieß es lediglich: „Tonnenschwerer Paarhufer bringt Ufo auf Blumenwiese zum Absturz.“

Da dürfte sich der Sender jedoch lediglich auf die anderen beiden bereits bekannten Kostüme beziehen. So stellte ProSieben zudem noch „Die Biene“ und „Das Alien“ vor.

Wer ist „Das Nilpferd?"

Wer ist „Das Nilpferd“? Die Hinweise:

Von der Scheune auf die große Bühne: Das Nilpferd gibt alles und trainiert fleißig für seinen großen Traum, eine echte Ballerina zu sein

Alle Applikationen auf Kostüm und Maske wurden von Hand aufgestickt. Ornamente und Steine selbst gegossen und ebenfalls händisch aufgetragen

Das Nilpferd trägt echte Ballerina-Schuhe, die besonders schwer zu tragen sind

Durch die Größe des Kopfes und das ausladende Maul, war es besondere schwer, eine ausreichende Sicht zu ermöglichen

Ich wollte immer groß rauskommen, aber niemand hat an mich geglaubt

Hackt Holz

Dream Big

Carry on

Ich will mich nicht mehr verstecken

Buch mit dem Titel „Dream Big“

Alle Zweifler können sich hinten anstellen

Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich alles richtig gemacht

um die Wette hüpfen

ABC

„Alles ist möglich, wenn man dafür kämpft.“

Ich fühle mich wie ein Shootingstar

Zwei Orangen werden serviert

Echte Liebe

Mein Alter Ego strebt nach Perfektion

Unendlich weit weg und doch zum Greifen nah

Kennt man dich aus einer Castingshow? „In meinem Ballerina-Leben gibt es viele Prüfungen.“

Spannend: Das Nilpferd erscheint im offiziellen Trailer zur neuen Staffel sehr groß, überragt Matthias Opdenhövel um einige Zentimeter. Vielleicht ein großgewachsenes Model. Oder doch ein Mann?

Moderator Matthias Opdenhövel mit dem Nilpferd und dem Alien.

Und die Überraschung ist geglückt. Das Nilpferd im Balett-Kostümchen ist ein Mann und singt „I wanna dance with somebody“ von Whitney Houston.

Wer ist „Das Nilpferd“? Die Tipps:

Bürger Lars Dietrich (Komiker)

Ruth Moschner (Komiker)

Hella von Sinnen (Komiker)

Nelson Müller (Koch)

Haddaway (Sänger)

Bürger Lars Dietrich (Komiker und Musiker)

Sasha (Sänger)

Und die Stimme erinnert doch sehr an TV-Koch Nelson Müller. Bei Twitter jedenfalls herrscht Einigkeit. Das Nilpferd ist Nelson Müller.

Nelson Müller.

Und auch in der zweiten Woche scheinen sich so gut wie alle Zuschauer einig zu sein: Unter der Maske muss der Fernsehkoch stecken.

„Nelson Müller, sonst fress' ich einen Besen samt Stiel.“

„100% Nelson Müller!“

„Ich denke, es ist Nelson Müller.“

„Ich glaube, unser Traum wird wahr und wir sehen Nelson Müller bei tms.“

Ob es wirklich der Sternekoch ist? Einige Hinweise könnten schon passen. So wurde das Design seines Restaurants immer wieder von Kritikern als „gemütlich“ gelobt. Zudem tauchen die Worte „Echte Liebe“ auf. „Echte Liebe“ ist der Claim vom BVB. Und Nelson Müller ist ein großer Fan des Erzrivalen der Dortmunder Borussia. Schalke 04.

Und auch der Satz „Alles ist möglich, wenn man dafür kämpft“, könnte auf Nelson Müller deuten. So wurde der laut Wikipedia in Ghana geboren, kam als Kleinkind nach Deutschland und mauserte sich zum Starkoch und TV-Star.