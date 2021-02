„Das Küken“ bei „The Masked Singer“: DIESER Promi wäre der Wahnsinn!

Gleich zwei Baby-Kostüme dürfen dieses Jahr um die „The Masked Singer“-Krone kämpfen. Nachdem ProSieben bereits den Monstronauten, das Kind von Astronaut und Monsterchen vorgestellt hatte, folgt nun „Das Küken“.

Süß ist das kleine Ding ja. Blaues Gefieder, weiße Sneaker, große grüne Augen... „Das Küken“ könnte zum Liebling der „The Masked Singer“-Zuschauer werden. So schrieb schon Jury-Mitglied Ruth Moschner bei Instagram: „Ich möchte das Bäuchlein kraulen.“

„Das Küken“ bei „The Masked Singer“: Irre Zuschauer-Ideen

Und auch ProSieben zeigt sich begeistert von dem Kostüm. „Ach du dickes Ei! DAS KÜKEN glänzt bei „The Masked Singer“ mit vielen funkelnden Strasssteinen im Fell und seinem enormen Volumen. Ganze 3,8 Meter muss man zurücklegen, um es zu umrunden. Dabei sieht der verspielte Vogel nicht nur jung und frech aus. Er hat auch ganz viel Blödsinn im Kopf“, so der Sender.

Wer holt sich in diesem Jahr die „The Masked Singer“-Krone? Foto: ProSieben / Willi Weber

Doch wer versteckt sich unter der Maske. Die Fans in der ProSieben-App haben einen Verdacht, der ist so irre, dass er schon fast stimmen könnte. So liegt auf Platz 4 der Zuschauervorschläge, wer unter der Maske von „Das Küken“ stecken könnte, doch ernsthaft Bundeskanzlerin Angela Merkel.

--------------

Das Küken: Auf diese Promis tippen die Fans

Ilka Bessin

Evelyn Burdecki

Hella von Sinnen

Angela Merkel

-----------------

Ob die Zeit für eine „The Masked Singer“-Teilnahme hat? Eher fraglich. Realistischer sind da schon die anderen Tipps. So glauben 29,3 Prozent der Voter, dass Komikerin Ilka Bessin das Küken sei. 18 Prozent tippen auf Evelyn Burdecki und knapp neun Prozent auf Hella von Sinnen.

-----------------

-----------------------

„The Masked Singer“: Am 16. Februar geht's los

Spätestens am 16. Februar sind wir schon schlauer. Dann startet nämlich die neue Staffel von „The Masked Singer“ bei ProSieben. Wie immer geht es pünktlich um 20.15 Uhr los.

Bislang fallen die Reaktionen auf die Kostüme sehr positiv aus. Lediglich eines ist bei den Fans durchgefallen.

Dafür konnte ProSieben einen dringenden Zuschauerwunsch erfüllen. Welcher das war, liest du hier.