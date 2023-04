Das Känguru bei „The Masked Singer“: Unter der Maske steckte DIESER „Tatort“-Star

Dürfen wir vorstellen: Das coolste Känguru der Welt. Dass die Bewohner Australiens eher lässiger sind, ist ja ein typisches Filmklischee. Wenn man an die Aussies denkt, kommen einem direkt lockere Surfertypen mit langen Haaren und braungebrannter Haut in den Sinn. Ob das Känguru von „The Masked Singer“ auch schon mal auf einem Surfbrett stand, wissen wir nun nicht mit Sicherheit zu sagen. Klar ist aber: Stylish ist es allemal.

Eine bunte Hose, dazu die passende Oberbekleidung und eine locker um die Brust geschwungene Bauchtasche machen den Bewohner Australiens zur wohl coolsten „The Masked Singer“-Maske. Dazu eine Sonnenbrille, Tattoos an den Armen und ein Lächeln auf dem Gesicht, das Känguru hat das Potenzial zum Liebling der ProSieben-Zuschauer zu avancieren.

Wer versteckt sich im „Känguru“?

Sogar ein paar Infos zum Känguru konnte „The Masked Singer“-Sender ProSieben bereits verraten. Demnach lebt das Känguru einen „crazy Lifestyle“. Es „kam nach Deutschland, um sich von seinem Lieblings-Tätowierer tätowieren zu lassen. Beraten wird das Känguru in allen Lebenslagen von seiner Smartwatch Sheila“, heißt es vom Sender.

Wer versteckt sich im Känguru-Kostüm?

Zudem ist das Känguru „Nice!“-Botschafter. Mit seinem Videopodcast ‚Nice-Time‘ und

mit seiner ‚Nice‘-Sonnenbrille verbreitet das Känguru gute Laune“, so ProSieben. Und sogar zum Kostüm gibt es noch einen Hinweis. Demnach sei es mit nur vier Kilogramm Gewicht eines der leichtesten der Staffel.

„The Masked Singer-Fans haben einen Verdacht

Na, dann sind wir ja mal gespannt, wer sich als Bewohner Australiens zu erkennen geben wird. Tipps sind jedenfalls schon einige im Umlauf. „Da ist bestimmt Nelson Müller drin“, tippt ein Fan auf den Essener Starkoch. Während ein anderer Follower auf Instagram auf „Dschungelcamp“-Star Jana URKRAFT Pallaske tippt. Doch es wird noch absurder. Aufgrund der Bauchtasche und der Sonnenbrille tippt eine Instagram-Nutzerin auf Realitystar Calvin Kleinen.

Schon am ersten Abend ist das Rätsel um das Känguru gelöst. Leider fliegt der Strahlemann bereits in der Eröffnungsshow am 1. April raus. Unter der Maske kommt am Samstag das Gesicht von „Tatort“-Star Jan Josef Liefers zum Vorschein.