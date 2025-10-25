ProSieben-Format: Extremer Eklat! „Leck mich am Arsch, asoziale Bratze“

Beim ProSieben-Reality-Format „Das große Promi-Büßen“ eskaliert die Situation völlig. Es fliegen wieder die Fetzen. Und diesmal so heftig, dass selbst treue Reality-Fans sprachlos sein dürften.

Teilnehmer Rafi Rachek verliert komplett die Kontrolle und beleidigt Mitstreiterin Emma Fernlund aufs Schärfste.

ProSieben-Format: Reality-Szenen wie sie im Bilderbuch stehen

Eigentlich war die Strafe, die Olivia Jones’ Büßer erhielten, vergleichsweise milde. Wer bei der Teamchallenge verliert, muss auf Knien durchs Camp kriechen. Emma Fernlund nahm sich der Aktion sofort an.

Rafi tut sich dagegen etwas schwerer. Nach ein paar Minuten hat er zu viel, bricht ab und läuft wieder normal. Prompt folgt die Konsequenz: Alle Pflegeprodukte müssen abgegeben werden.

Das bringt Emma zum Toben. „Es ist einfach asozial, Junge, meine Knie tun auch weh“, schimpft sie. Doch der kurze Ausraster bleibt nicht unbemerkt. Plötzlich kommt es zu einem Eklat. Rafi explodiert: „Halt einfach deinen Mund, ganz ehrlich. Leck mich am Arsch. Was denkst du, wer du bist?“, schimpft er zornig.

Ein Leckerbissen für Reality-Fans

Doch der frühere „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer legt noch eine Beileidigung nach. „Asoziale Bratze, ey, so kannst du mit deinem Scheiß-Ex-Freund (Anm. d. Red. Umut Tekin) reden, aber nicht mit mir“, wütet er. Es sind Szenen, die sich für die Stars extrem anstrengend und kraftraubend anfühlen. Doch für treue Reality-Fans sind sie echte TV-Highlights. Es ist jedenfalls nicht das erste Mal! Emma Fernlund und Rafi Rachek gerieten schon beim „Sommerhaus der Stars 2024“ häufig aneinander. Die Zuschauer können gespannt sein, was da noch folgen wird…

Wird der Zoff noch stärker eskalieren? Und werden sich noch andere Teilnehmer, wie Jörg Dahlmann oder Serkan Yavuz, einmischen? All das wird in der 3. und 4. Episode von „Das große Promi-Büßen“ bei Joyn+ aufgeklärt. Am 30. Oktober startet das Reality-Format dann auch im Free-TV zur Primetime mit vier Folgen.