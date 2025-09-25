„Das große Promibüßen“: DIESE Stars wagen den Reality-Pranger

Am 23. Oktober beginnt die vierte Staffel von „Das große Promibüßen“ auf Joyn. Olivia Jones führt wieder durch die Show und erklärt: „Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen.“ Zehn Reality-Stars ziehen in das Camp ein und stellen sich ihren Fehltritten. Erstmals entscheiden allein die Zuschauer über den Sieger, der sich im Finale rehabilitieren darf.

Unter den Kandidaten ist Serkan Yavuz, bekannt durch Taktieren und einen Untreue-Skandal. Er will beweisen, dass er auch anders kann. Mit ihm zieht Emma Fernlund ins Camp. Sie warnte: „Wenn jemand meine Persönlichkeit angreift, da bin ich sofort auf Abwehrhaltung.“ Auch Jörg Dahlmann, einst Fußballkommentator, und Musikerin Edith Stehfest treten an. Edith betont: „Ich, durch meine Perspektive, hab nicht das Gefühl, dass ich was büßen muss.“

Rafi Rachek begründet seine Teilnahme klar: „Ich bin beim großen #PromiBüßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin.“ Ob der Streit mit Theresia Fischer wieder auflebt, bleibt abzuwarten. Theresia selbst zeigt Selbstbewusstsein und meint: „Ich glaube, von der Spezies wie mir, bei uns Reality-Stars, gibt es nicht viele.“

++ ,,Das große Promi-Büßen“: ,,Dschungelcamp“-Legende Legat kocht vor Wut ++

Auch Linda Braunberger ist dabei. Sie sagt: „Ich bin hilfsbereit und brauche nicht viel zum Überleben. Da kommt das Dorfkind aus mir raus.“ Gleichzeitig warnt sie: „Wenn mir aber einer dumm kommt, bin ich der Meister in Provokation.“ Bellydah Venosta nennt sich selbst „Mega-Red-Flag“ und will nun ihr Image ändern.

Reality-Newcomerin Vanessa Brahimi setzt auf Polarisierung, möchte aber in der „Runde der Schande“ ehrlich sein. Mit im Camp ist Diogo Sangre, der aus Shows wie „Forsthaus Rampensau“ bekannt ist. Er sorgt regelmäßig für Aufsehen im Boxring und bei Dating-Formaten. Am Ende entscheidet das Publikum, wer in „Das große Promibüßen“ glaubwürdige Reue zeigt.