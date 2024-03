„Das große Promibacken“: Schmerzhafter Unfall im Studio! Ärzte müssen sofort eingreifen

Unruhen im Studio von „Das große Promibacken“!

Auch 2024 stellen sich wieder zahlreiche Kandidaten bei „Das große Promibacken“ den kulinarischen Herausforderungen. Tückische Rezepte und ausgefallene Kreationen bringen den ein oder anderen ordentlich ins Schwitzen. In der Folge, die am 6. März bei Sat.1 ausgestrahlt wird, kommt es bei einem der Promis allerdings zu einem schmerzvollen Zwischenfall.

„Das große Promibacken“: Unfall bei Promi!

Die diesjährigen Kandidaten kämpfen am Montag (6. März) um den Einzug ins Halbfinale. Im Rennen sind aktuell noch Raúl Richter, Mathias Mester, Alexandra Rietz, Madita van Hülsen und Susan Sideropoulos.

+++ „Das große Promibacken“: GZSZ-Star total verzweifelt – „Schrecklich“ +++

Neben zwei kreativen Aufgaben müssen die Promis auch in einer technischen Prüfung glänzen. Sie alle wollen die Jury mit ihren Kreationen überzeugen und letztendlich den „Goldenen Cupcake“ und die 10.000 Euro für den guten Zweck gewinnen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Eifer des Gefechts kam es bei „Das große Promibacken“ bereits zu einigen Zwischenfällen. Doch was Schauspieler Raúl Richter in Folge vier passiert, dürfte zu den schmerzhaftesten Unfällen in der Geschichte der Show zählen.

„Das große Promibacken“: Raúl Richter verbrennt sich

Doch in Folge vier kommt es zu einem Unfall in der Backstube: Raúl Richter verbrennt sich an einem heißen Backblech! In der Hektik hat er dieses nämlich mit der bloßen Hand angefasst und es dann vor Schreck auf den Boden fallen lassen. Hinter den Kulissen eilen schnell zwei Helfer ran und versorgen den GZSZ-Star. Ob er weitermachen kann? Das siehst du in der vierten Folge von „Das große Promibacken“.

+++ „Das große Promi-Backen“ (Sat.1): DIESE Kandidaten sorgen für riesige Vorfreude bei den Fans +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Das große Promibacken“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm von Sat.1. Die Folgen kann man aber auch im Vorfeld bei Joyn sehen.