„Das große Backen“ (Sat.1): Kandidat verzweifelt bei erster Aufgabe – „Keine Ahnung, was da passiert ist“

„Das große Backen“ geht bei Sat.1 in eine neue Runde!

Auch in diesem Jahr geht es für zehn Hobbybäcker wieder auf das Schloss Stülpe. Und dort warten Moderatorin Enie van de Meiklokjes und die Jury-Mitglieder Bettina Schließhake-Burchardt und Christian Hümbs bereits auf die Nachwuchs-Bäcker. Und in diesem Jahr haben sie sich ein ganz besonderes Motto einfallen lassen. „Nie war die Herausforderung größer“, macht Enie deutlich.

Und gleich die erste Aufgabe bei „Das große Backen“ bringt einen der Kandidaten zum Verzweifeln.

„Das große Backen“: Sat.1 legt Wert auf Corona-Regeln

Die beliebte Backsendung geht in diesem Jahr bereits in die achte Runde. Dieses Mal, so macht es Sat.1 deutlich, natürlich unter besonderen Bedingungen. Die Kandidaten rühren, kneten und backen in einem Backzelt im Garten von Schloss Stülpe.

Und dort würde der Sender vor allem Wert auf Abstand, gute Durchlüftung und die Hygieneregeln legen. So backen zum Beispiel alle Kandidaten mit Handschuhen.

Die Kandidaten dürfen im Zelt im Garten von Schloss Stülpe backen. Foto: Sat.1/Claudius Pflug

Besonderes Motto: „Noch nie war die Herausforderung größer“

Doch trotz aller Umstände will der Sender die Kandidaten herausfordern. Selbst Moderatorin Enie betont: „Noch nie war die Herausforderung größer.“ Denn in dieser Staffel soll es internationaler werden und so lautet das Motto „Europa“.

Doch bevor sich die Kandidaten den neuen Aufgaben stellen müssen, sollen sie sich erst einmal in ihrer „Back-Komfortzone“ bewegen. Darum lautet die erste Aufgabe, wie in jedem Jahr: mein Lieblingsrezept.

Das sind die diesjährigen Kandidaten:

Barbara (37) aus Lungau

Christoph (30) aus Jena

Dirk (44) aus Weinheim

Jennifer (33) aus Schwarzenberg

Laura (28) aus Mühlheim

Sara (30) aus Castrop-Rauxel

Shanya (30) aus Solingen

Steve (33) aus Dresden

Silvia (46) aus Tann

Vanessa (22) aus Delmenhorst

Kandidat Dirk verzweifelt an Buttercreme

Die Kandidaten sollen das backen, was sie am liebsten machen und womit sie sich am wohlsten fühlen. Kandidat Dirk aus Weinheim wählt sein liebstes Rezept: „Oma Ellens Sonntagstorte“.

Ein Zitronen-Biskuit mit Schoko-Buttercreme, Erdbeerkompott und Mandelkrokant. Doch die Buttercreme lässt Dirk verzweifeln. „Das sieht nicht gut aus“, sagt der 44-Jährige mit Blick in die Schüssel. „Die ist geronnen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.“

Wie kommt Dirks Torte bei der Jury an?

Auch Jury-Mitglied Bettina bemerkt seine Sorge und hat sogleich einen wertvollen Tipp parat: Kühlen. Denn die Temperaturen in dem Zelt seien wohl anders als in der heimischen Küche. Dirk ist dankbar und kann am Ende den beiden Jury-Mitgliedern seine fertige Torte präsentieren.

Wie die ankommt und wie sich die anderen Kandidaten bei der ersten Aufgabe schlagen, kannst du am Sonntag um 17.30 Uhr auf Sat.1 sehen.