Die Erdmännchen bei „The Masked Singer“: Steckt DIESES Paar unter den Masken?

„Die Erdmännchen“ sorgten bei „The Masked Singer“ gleich zu Beginn für eine riesige Überraschung! Denn sie treten als Duo auf. Da liegt für viele natürlich die Vermutung nahe, dass sich auch ein Liebespaar in den Kostümen versteckt. Doch ist das wirklich so?

Fans sind sich da ziemlich sicher und haben auch schon eine Vermutung, wer es sein könnte. Wir begeben uns auf Spurensuche und schauen, wer hinter „Die Erdmännchen“ bei „The Masked Singer“ stecken könnte.

Wer sind „Die Erdmännchen“ bei „The Masked Singer“?

Ein paar kleine Hinweise hat ProSieben schon im Steckbrief verraten. So ist eines der „Erdmännchen“ eine Frau. Dort heißt es nämlich: „Willkommen bei 'Frau Erdmann': In seinem klassischen Kiosk verkauft das Erdmännchen alles, was in einen klassischen Kiosk gehört.“

Wer sind nur die Erdmännchen? Foto: ProSieben / Willi Weber

-------------

Wer sind „Die Erdmännchen“? Die Hinweise:

In seinem klassischen Kiosk verkauft das Erdmännchen alles, was in einen klassischen Kiosk gehört

Das Fell im Gesicht wurde büschelweise, einzeln von Hand geklebt und mit Airbrush bemalt

Um die Wärmeentwicklung im Kostüm zu reduzieren, sind nur die sichtbaren Teile des Kostüms aus Fell gefertigt. Alle anderen Bestandteile wurden aus speziell angefertigten Füllmaterialien gearbeitet

Wenn ich morgens meine Kiosk öffne, habe ich das Gefühl im Paradies zu sein

Brötchen schmieren und Verantwortung tragen

Dirty Dancing im TV

Auftritt mit Herrn Erdmann und seiner Familie

klare Aufgabenverteilung zwischen den beiden: Frau Erdmann liest Zeitschriften, während er arbeitet

haben nicht denselben Humor

deuten an, dass sie kein Liebespaar sind

Er ist Frau Erdmanns Lebensretter

Die „The Masked Singer“-Bühne vereint sie

--------------

Doch im anderen „Erdmännchen“-Kostüm steckt offenbar ein Mann.

Dann fällt zwangsläufig natürlich ein Name: Atze Schröder. Wir erinnern uns: In seiner Serie „Alles Atze“ betrieb der Komiker ein Kiosk mitten im Ruhrgebiet. Und wenn man genau hinsieht, könnte man unter dem Haarschmuck von „Das Erdmännchen“ auch Locken entdecken.

----------------------

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Frosch“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Skelett“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Die Biene“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Nilpferd“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Alien“?

The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Das Alpaka“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Anubis“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Die Katze“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Erdmännchen“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Hummer“?

---------------------

Eine andere Idee hat Sonja Zietlow. Sie glaubt an eine Schauspielerin oder eine Komikerin. Ihr Vorschlag: Mirja Boes. In eine ähnliche Richtung geht auch Bülent Ceylan. So glaubt er an Fiona Erdmann oder Rodlerin Susi Erdmann.

Eine andere Idee hat Didi Hallervorden nach dem ersten Auftritt. Er könnte sich die Rapper Bausa und Juju vorstellen.

-----------

Wer ist „Das Erdmännchen“? Die Tipps:

Fiona Erdmann (Model)

Susi Erdmann (Rodlerin)

Atze Schröder (Komiker)

Bausa und Juju (Rapper)

Johannes Oerding und Ina Müller (Sänger)

Angelina Kirsch und Alexander Herrmann (Realitystars)

Florian Silbereisen und Helene Fischer (Schlagersänger)

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (Realitystar & Musiker)

Jörn Schlönvoigt (Schauspieler/Sänger) und Ehefrau Hanna Weig

David Odonkor (Fußballer) und Ehefrau Suzan Odonkor

-----------

Wer steckt hinter „Die Erdmännchen“? Foto: ProSieben/Willi Weber

Die Fans hingegen sind sich ziemlich sicher, dass ein bekanntes Liebes-Paar unter den Masken steckt. Sie vermuten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Vor allem die Stimme von Lucas Cordalis hätten sie erkannt.

Ob das nicht ein wenig einfach wäre? Vielleicht wissen wir am Dienstag schon mehr.