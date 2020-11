„Die Erdmännchen“ bei „The Masked Singer“: Es ist eindeutig! DIESES Paar steckt unter den Masken

Es war die süßeste Überraschung der neuen „The Masked Singer“-Staffel: „Die Erdmännchen“ treten als verliebt-kuscheliges Duo auf und verzaubern seit der ersten Folge die Fans.

Wer sind nur die Erdmännchen? Foto: ProSieben/Willi Weber

Für die ist übrigens klar, dass „Die Erdmännchen“ auch unter den Masken ein echtes Liebespaar sein muss. Insgesamt sind bei „The Masked Singer“ schon viele Namen für das Gesangspaar gefallen – doch eine Theorie hält sich am Hartnäckigsten!

„Die Erdmännchen“ bei „The Masked Singer“: Auch abseits der Maske ein Liebespaar?

Ein paar kleine Hinweise hat ProSieben schon im Steckbrief der „The Masked Singer“-Duettpartner verraten. So ist eines der „Erdmännchen“ eine Frau. Dort heißt es nämlich: „Willkommen bei 'Frau Erdmann': In seinem klassischen Kiosk verkauft das Erdmännchen alles, was in einen klassischen Kiosk gehört.“

Wer sind „Die Erdmännchen“? Das sind die Hinweise:

In seinem klassischen Kiosk verkauft das Erdmännchen alles, was in einen klassischen Kiosk gehört

Das Fell im Gesicht wurde büschelweise, einzeln von Hand geklebt und mit Airbrush bemalt

Um die Wärmeentwicklung im Kostüm zu reduzieren, sind nur die sichtbaren Teile des Kostüms aus Fell gefertigt. Alle anderen Bestandteile wurden aus speziell angefertigten Füllmaterialien gearbeitet

Wenn ich morgens meine Kiosk öffne, habe ich das Gefühl im Paradies zu sein

Brötchen schmieren und Verantwortung tragen

Dirty Dancing im TV

Auftritt mit Herrn Erdmann und seiner Familie

klare Aufgabenverteilung zwischen den beiden: Frau Erdmann liest Zeitschriften, während er arbeitet

haben nicht denselben Humor

deuten an, dass sie kein Liebespaar sind

Er ist Frau Erdmanns Lebensretter

Die „The Masked Singer“-Bühne vereint sie

Vorstellung an Masked-Singer-Pokal lässt meinen Traum Wirklichkeit werden

Weingummies

Mir gefällt das Showparkett

I'll be there for you im Hintergrund (Friends-Titelsong)

Ich will ihren Träumen nicht im Wege stehen

Habt ihr euch auf dem Parkett kennengelernt? „Ich lerne sie jeden Tag neu kennen!“

Jetzt habe ich die große Chance ihr König zu sein. Und sie meine Königin.

Seid ihr ein Paar? „Unsere Stimmen klingen ganz toll miteinander.“ „Und wir gehen Schritt für Schritt an die Spitze.“

Herr Erdmann grillt Würstchen

„Lass uns bodenständig bleiben.“

Herr Erdmann ist eine Tratschtante

Herr Erdmann ist ein Bastelkönig

Frau Erdmann ist eine Chaotin: „Ihre Lockenwickler habe ich sogar schon mal in meinem Werkzeugkasten wiedergefunden“

Frau Erdmann hat immer das letzte Wort

Herr Erdmann trinkt den ganzen Tag Kaffee, Frau Erdmann liest den ganzen Tag Zeitungen

Wart ihr mal getrennt? „Ich sag mal so: Als er vor mir stand, hat es Peng! gemacht.“

Eine pinke Krone

„Hakuna Matata!“ – „Ich glaube, du brauchst einen Arzt“

Puderzucker auf Kuchen

Doch im anderen „Erdmännchen“-Kostüm steckt offenbar ein Mann.

Zwangsläufig fällt so natürlich ein Name: Atze Schröder. Wir erinnern uns: In seiner Serie „Alles Atze“ betrieb der Komiker ein Kiosk mitten im Ruhrgebiet. Und wenn man genau hinsieht, könnte man unter dem Haarschmuck von „Das Erdmännchen“ auch Locken entdecken.

„Die Erdmännchen“ bei „The Masked Singer“: Sonja Zietlow mit genialer Idee

Eine andere Idee hat Sonja Zietlow. Sie glaubt an eine Schauspielerin oder eine Komikerin. Ihr Vorschlag: Mirja Boes. In eine ähnliche Richtung geht auch Bülent Ceylan. So glaubt er an Fiona Erdmann oder Rodlerin Susi Erdmann.

Didi Hallervorden hat dagegen eine andere Vermutung nach dem ersten Auftritt. Er könnte sich die Rapper Bausa und Juju vorstellen.

Wer ist „Das Erdmännchen“? Die Tipps:

Fiona Erdmann (Model)

Susi Erdmann (Rodlerin)

Atze Schröder (Komiker)

Bausa und Juju (Rapper)

Johannes Oerding und Ina Müller (Sänger)

Angelina Kirsch und Alexander Herrmann (Realitystars)

Florian Silbereisen und Helene Fischer (Schlagersänger)

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (Realitystar & Musiker)

Jörn Schlönvoigt (Schauspieler/Sänger) und Ehefrau Hanna Weig

David Odonkor (Fußballer) und Ehefrau Suzan Odonkor

Heiner Lauterbach (Schauspieler) und Ehefrau Viktoria

Matthias Killing und Marlene Lufen (Moderatoren)

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes (Schauspieler & Moderatorin)

Traute Einigkeit herrscht dagegen bei Zuschauer und Fans: Die sind sich ziemlich sicher, dass ein bekanntes Liebes-Paar unter den Masken steckt – wie Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.

Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis. Foto: imago images / Revierfoto

Vor allem die Stimme von Lucas Cordalis hätten sie erkannt. Zudem postet Daniela Katzenberger in den letzten Tagen vermehrt Bilder aus Deutschland bei Instagram. Ein eindeutiges Indiz, dass sie und Lucas die Erdmännchen sind, glauben die Fans.

Zudem verkaufen „Die Erdmännchen“ bei „The Masked Singer“ in ihrem Kiosk stets Weingummies. Und nun aufgepasst: Vor einigen Jahren verriet Daniela Katzenberger in einem Interview, dass sie gerne für Katjes Werbung machen würde – und die verkaufen bekanntlich Weingummies.

Wer Recht behält? Die Lösung gibt es endlich am 24. November beim „The Masked Singer“-Finale, wenn alle Masken fallen.