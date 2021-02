„Das Einhorn“ bei „The Masked Singer“: Rea Garvey hat keine Zweifel – es muss DIESER Schlagerstar sein

Wer steckt unter dem Einhorn-Kopf bei The Masked Singer?

Endlich geht das Rätselraten wieder los! Nach dem ersten Auftritt von „Das Einhorn“ bei „The Masked Singer“ wird bereits wild spekuliert, welcher Promi unter der Maske stecken könnte.

Was macht „Das Einhorn“ so besonders?

„Das Einhorn“ ist ein Traum in Rosa! Doch steckt wirklich ein Prinzesschen im Tüllkleid oder soll das Kostüm nur von seiner wahren Trägerin ablenken?

Das Einhorn tritt im Februar 2021 bei „The Masked Singer“ an. Foto: ProSieben/Willi Weber

„Das Einhorn“ bei „The Masked Singer“ hat ein 16 Kilo schweres Kostüm

„Das Einhorn“ ist jedenfalls nichts für Schwächlinge. So zart es von außen aussieht, so schwer lastet es auf den Schultern seines Trägers. Denn das „The Masked Singer“-Kostüm wiegt immerhin 16 Kilo.

Die Indizien:

Meine Welt ist deine Fantasie

Mythen ranken sich um mich

Paradies hat Schattenseiten

Stets neue Wege

Damit gehört es zwar nicht zu den schwersten Kostümen, doch für den einen oder anderen Star könnte ein Auftritt im ausladenden Einhorn-Kleid durchaus zur Herausforderung werden.

Und auch die lange Mähne sieht alles andere als leicht aus. „Was man immer unterschätzt: Haare sind wahnsinnig schwer“, bestätigt Maskenbildnerin Marianne Meinl. Es sei sogar das schwerste Teil an der „Einhorn“-Maske.

Doch wer schön sein will, muss leiden und das scheint eindeutig das Motto des „Einhorns“ zu sein. In seinem riesigen Tüllkleid ist es auf jeden Fall ein Hingucker unter den anderen Kostümen.

Das Kostüm des „Einhorns“ hat die Produktion 300 Stunden Arbeitszeit gekostet. Der 2,5 Meter breite Rüschen-Rock rafft sich schließlich nicht von allein. Und auch die 1.000 Schmetterlinge mussten einzeln per Hand angenäht werden.

Ein Highlight des „Einhorns“ ist übrigens die eingebaute Lichttechnik. Wir dürfen uns also auf strahlende Performances bereit machen.

Das sind die Promi-Tipps:

Martina Hill

Vanessa Mai

Angela Merkel

Nora Tschirner

Jenny Elvers

Lena Gercke

Franzi von Almsick

Doch versteckt sich unter dem bunten Kostüm? Bei den Fans fällt ein Namen besonders oft. So vermuten 36 Prozent der Voter in der ProSieben-App Komikerin Martina Hill im „Einhorn“-Kostüm. Ob sie wirklich die heimliche Prinzessin ist?

Fast sicher ist sich nach dem ersten Auftritt des Einhorns Rea Garvey. Er tippt auf Franzi von Almsick. Doch auch Schlagerprinzessin Vanessa Mai wird unter dem Kostüm vermutet.

Ist Vanessa Mai „Das Einhorn“? Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

