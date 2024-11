„Das 1% Quiz“: Nach herber Zuschauerkritik – Sat.1 spricht ein Machtwort

Am Donnerstagabend (21. November) stellt Moderator Jörg Pilawa wieder einmal fest, wie clever Deutschland wirklich ist. „Nicht einer gegen alle, sondern einige gegen viele“: Im Rahmen der Sat.1-Show „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ vergleicht der Showmaster seine Kandidaten im Studio mit dem Rest Deutschlands.

In der Sat.1-Quizshow „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ geht es um die Beantwortung von Wissensfragen aus den verschiedensten Gebieten. Die Kandidaten müssen Fragen zu Politik, Wirtschaft, Sport, Geografie, Kunst und Kultur beantworten. Wer sich dabei am besten schlägt, kann am Ende bis zu 100.000 Euro gewinnen. Doch plötzlich muss Sat.1 ein Machtwort sprechen.

Jörg Pilawa schwärmt vom Sat.1 -Publikum

Neben den 100 Kandidaten im Studio waren dieses Mal Susan Sideropoulos und Johann Lafer zu Gast bei „Das 1% Quiz“ in Sat.1. Zusammen mit Jörg Pilawa fieberten die beiden im Studio mit den Teilnehmern mit, während die Teilnehmer ihre Cleverness im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen testen.

Bereits nach wenigen Minuten schwärmt der Sat.1-Moderator Jörg Pilawa vom Publikum. „Ich hatte selten so ein schlaues Publikum“, betont er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Vor allem Susan Sideropoulos erfreut diese Nachricht sehr. Der Grund für Die Aussage des Moderators: Die ersten beiden Fragen haben alle Kandidaten richtig beantwortet und somit ist bisher niemand ausgeschieden.

Kurz vor Ausstrahlung: Sat.1 spricht Machtwort im Netz

Vor der Show war die Stimmung aber nicht nur gut. Denn Sat.1 teilte einen Beitrag zur Sendung auf Facebook und erwähnte dabei den Ausdruck „Kanditat:innen“. Offenbar ganz zum Ärger eines Facebook-Nutzers. „Kandidat:innen? Sat.1 trägt also auch zur ideologischen Verhunzung der deutschen Sprache bei“, schrieb dieser am Morgen vor der Show.

Prompt antwortet der Sender Sat.1: Sprache schafft Bewusstsein – und sprachliche Gleichbehandlung ist für eine erfolgreiche Gleichstellung wichtig. Dafür treten wir ein. Wir möchten, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen: Frauen, Männer und Personen, die sich keiner der binären Geschlechtsidentitäten zuordnen. Wir verwenden den Gender-Doppelpunkt. Er ist die barrierefreiste Variante, da Sprachausgabeprogramme für Menschen mit Sehbeeinträchtigung an der Stelle eine kurze Pause vorlesen. Die Diskussion wird in den Kommentaren fortgeführt, Sat.1 äußert sich jedoch nicht weiter dazu.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es dann auch in der Mediathek bei Joyn.