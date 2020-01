Das Ding des Jahres: Als Lena Gercke DAS sieht, bleibt ihr glatt der Mund offen stehen

Das Ding des Jahres (ProSieben): Lena Gercke konnte nicht fassen, was Leopold Trimmel erfunden hat.

Mit welcher Erfindung kann man Model Lena Gercke (31) bei „Das Ding des Jahres“ überraschen? Vielleicht mit einer neuartigen Instagram-Filter oder einer unverwischbaren Lidschatten-Palette?

Nichts dergleichen gab es am Mittwoch bei „Das Ding des Jahres“ (ProSieben). Und trotzdem hat eine andere, ganz spezielle Erfindung Lena Gercke nachhaltig Sprache verschlagen!

„Das Ding des Jahres“: Lena Gercke ist baff

Erfinder Leopold Trimmel hat ein großes rotes Rohr in der Hand. Es soll ein großes intimes Problem lösen.

Das Ding des Jahres: Lena Gercke bleibt bei der Erfindung von Leopold Trimmel der Mund offen stehen. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

Die Anwendung ist ganz einfach: „Stellen sie sich vor, sie setzen den Filter in den Anus und schon nach drei Sekunden hat sich der Filter an ihren Körper angepasst.“ Der bleibt dort dann so lange, bis er den Körper beim nächsten großen Geschäft wieder verlässt.

Das kann der merkwürdige Filter

Und wofür das Ganze? Der Filter ermöglicht, äh, saubere Luft. Denn der sogenannte „Oxxxo Bodykat“ sorgt dafür, dass ein Furz sowohl geräusch- als auch geruchslos abgedrückt werden kann!

------------

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Sie gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Show „Germany's Next Topmodel“

Seit dem lief sie auf Fashion-Shows auf der ganzen Welt für verschiedene Designer

Lena Gercke hat sich auch in diversen TV-Formaten einen Namen gemacht

------------

Verrückte Sache, findet offenbar Lena Gercke. Die schaut mit weit geöffneten Mund und mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Entrüstung in Richtung des österreichischen Erfinders.

Joko Winterscheid fragt nach

Joko Winterscheid (41) erlangt seine Sprache als Erster wieder. „Wenn man sich das da hinten reinschiebt, egal wie viel Druck man verspürt – es furzt nicht?“, fragt er ungläubig.

------------

Mehr Themen:

------------

Ja, richtig verstanden. Und das funktioniert so: „Der Filter ermöglicht einen permanenten Gasaustausch“, erklärt Erfinder Trimmel. Das sorge für einen Druckausgleich zwischen After und Umwelt.

Das verhindere, dass überhaupt erst der Druck entstehe, der für einen ordentlichen Pups nötig wäre.

Finanzierungslücke beim Pupsfilter

Die ungläubige Jury versammelt sich dann um Trimmel und seinen Furzfilter. Joko betastet das befremdliche Ding und steckt es testweise in eine Plastikpuppe. Und dann ist das Ding... weg! Darüber kann dann auch Lena Gercke wieder lachen.

Doch hoffentlich passiert dieses Malheur nicht beim lebendigen Menschen...

Preisgeld für die Finanzierung

Der Österreicher hoffte, die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause zu nehmen, um Finanzierungslücken zu schließen. Doch er verlor in der ersten Runde gegen seine Konkurrenten.

Dennoch gibt es Hoffnung für Trimmel: Ab 30.000 Vorbestellungen über seine Website könnte der „Oxxxo Bodykat“ in Produktion gehen. Vielleicht findet seine ungewöhnliche Idee durch die Sendung genug pupsgeplagte Interessenten. (vh)