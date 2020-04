'Das Chamäleon' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske versteckt sich...

'Das Chamäleon' bei „The Masked Singer“ 2020. Show hui, Stimme nicht ganz so hui. So könnte man wohl die letzten Auftritte von 'Das Chamäleon' bei „The Masked Singer“ beschreiben. Doch noch immer konnte 'Das Chamäleon' seine wahre Identität geheim halten und es in die nächste Runde schaffen. Packt 'Das Chamäleon' jetzt auch noch den Sprung ins „The Masked Singer“-Finale?

„The Masked Singer“: Wer ist 'Das Chamäleon'?

Farbenfroh kommt 'Das Chamäleon' aber auf jeden Fall daher. Leuchtend grün wirkt es auf den ersten Bildern. Ob es sich seiner Umgebung anpassen kann, das wird sich wohl erst in den Liveshows zeigen. Die bekannten Rockstar-Posen hat es aber auf jeden Fall drauf. Doch ist bei 'Das Chamäleon' der Schein mehr als das Sein?

Bislang hat ProSieben nur sehr wenig über 'Das Chamäleon' verraten. Vom Sender heißt es lediglich: „Das Chamäleon in seinem grünen, schillernden Pailletten-Anzug ist ein echtes Showtier und verwandelt die Bühne zum Dancefloor.“ nach dem ersten Song ist jedoch klar, ein ausgebildeter Sänger steckt nicht unter der Maske von 'Das Chamäleon'.

Die Indizien:

Ich bin unglaublich ehrgeizig

Das Rampenlicht ist mein Zuhause

singt auf Italienisch

bewegt sich gerne

Gibt einen Ratgeber

Chamäleon hat Spielkarten dabei

Fortschritt durch Anpassung

Studiere deine Gegner

Spaß steht im Vordergrund

Englisch und Italienisch kann ich nicht so gut

Zeitreisen

Disziplin Jojo

Im Film hieß es, du hast viele Gesichter. Beherrscht du das Rollenspiel? „Ich glaube, ich bin ein Meister der Tarnung.“

Ich hatte nichts zu verlieren

Mein Motto: Lieber einmal mehr aufstehen als hinfallen

Ich bin eine frische Neuauflage meines eigenen Ich

The Show must go on

Schilder mit Ding Dong

Ladys and gentleman, i love to entertain you

Meine Musikalität wurde mir schon früh in die Wiege gelegt

Kochlöffel

Zauberer

Meister der Verwandlung

37

„Ich weiß nicht, was ich sagen darf, außer ich bin auf diese Sendung scharf“

Wer könnte sich also hinter der grünen Maske verstecken? Im Netz wird schon fleißig gerätselt.

Ross Anthony (Sänger)

Prince Damian (Dschungelkönig und DSDS-Sieger)

Samu Haber (Sänger)

Didi Hallervorden (Komiker)

Martin Semmelrogge (Schauspieler)

Hugo Egon Balder (Komiker)

Bürger Lars Dietrich (Komiker)

Ist Didi Hallervorden etwa 'Das Chamäleon'?

Vieles spricht für Schauspiellegende Didi Hallervorden. Zum einen ist er als Schauspieler ein 'Meister der Tarnung'. Auch die Stimme deutet auf den 84-Jährigen hin. Zudem feierte Hallervorden mit dem Film „Honig im Kopf“ einen riesigen Kino-Erfolg. Sogar in die USA verkaufte sich die Filmidee. Unterstützung beim US-Drehbuch bekamen die Filmemacher von US-Bestseller-Autorin Jojo Moyes, was auf den Jojo-Hinweis im Video passen würde.

Das Chamäleon musste bei The Masked Singer schon mehrfach zittern. Foto: ProSieben / Willi Weber

In der zweiten Show waren Schilder mit der Aufschrift 'Ding Dong' zu sehen. Ein Hinweis auf Hallervordens bekannten Sketch mit dem berühmten 'Palim Palim'?

Und auch „Nichts zu verlieren“ könnte auf Didi Hallervorden hinweisen. Schließlich hat es Hallervorden mit seinen 84 Jahren schon allen gezeigt. Was viele nicht wussten, Didi Hallervorden ist auch als Synchronsprecher unterwegs. In einem Vorstellungsvideo ist ein Zauberer im Bild. In der 2019er Animationsserie „Arthur und die Freunde der Tafelrunde“ spricht Didi was wohl? Richtig, einen Zauberer.

Das Leben: Ein auf und ab

Sein Motto „Lieber einmal mehr aufstehen als hinfallen“ ist wie auf das Leben von Didi Hallervorden geschrieben. So musste der Entertainer auch durch harte Zeiten gehen. „Ich spielte damals oft vor leeren Rängen. Gerne kamen nur zehn, 20 Leute“, hat er einmal dem Focus erzählt.