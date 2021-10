„Das Axolotl“ bei „The Masked Singer“: Fans sicher – SIE muss es sein

Samstagabend lief die erste Folge von „The Masked Singer“. Mit am Start war auch„Das Axolotl“. Aber welche Figur versteckt sich hinter dem wirklich skurrilen Namen?

Gemeint ist eine schillernde Amphibie. Viel spannender ist aber die Frage, wer unter dem aufwendigen Kostüm von „Das Axolotl“ steckt und mit seiner Showeinlage die Zuschauer von „The Masked Singer 2021“ an der Nase herumführen möchte.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Star ist „Das Axolotl“?

So viel ist schon mal klar: „Das Axolotl“ ist ein waschechter Scherzkeks. Bei „The Masked Singer“ sorgt er für laute Lacher und reichlich gute Laune – und wird in dem einen oder anderen von uns sicher die Kindheit aufleben lassen. ProSieben beschreibt ihn als „frech“, „vorlaut“ und „liebenswert“.

Wie ein Stimmungsring aus den 90er-Jahren verändert auch „Das Axolotl“ ständig seine Farbe. Wie das möglich ist? Dank verbauter LED-Lichter in seinem Kostüm. Doch das ist noch gar nichts: Neben glänzenden Perlen in Regenbogenfarben trägt der Promi unter der Maske auch noch riesige Tentakel mit einer Spannweite von 1,60 Metern mit sich herum.

----------------------------------------

Das sind die Tipps der Fans:

Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn

Axel Stein

Martina Hill

Menderes

----------------------------------------

Welch prominenter Scherzkeks könnte sich also im Kostüm von „Das Axolotl“ verstecken? Die „The Masked Singer“-Fans haben da schon so eine Ahnung. Bei Twitter tippt einer von ihnen auf Ilka Bessins Comedy-Figur Cindy aus Marzahn.

-------------------

Das sind die Hinweise für „Das Axolotl“:

Ist Praktikant in einem Aquarium

Dort zählt „Das Axolotl“ Fische und macht sauber

Beschreibt sich selbst als „Kindskopf“

Jury-Tipps: Carolin Kebekus, Elton, Tahnee, Maren Kroymann

-------------------

Ein anderer Nutzer vermutet Axel Stein unter der Maske. Der Komiker, der vor allem durch die Serie „Hausmeister Krause“ bekannt ist, wurde 2002 mit dem Deutschen Comedypreis als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet. Zumindest sein Name ähnelt dem des „Axolotls“ schon mal sehr.

-----------------------------------------

---------------------------------------

Oder steckt hinter dem Kostüm vielleicht doch Menderes? Den DSDS-Dauerbrenner vermuten auch einige Fans unter der Maskerade.

„Menderes, bist DU es?“, kommentiert ein Zuschauer bei Instagram. Es bleibt spannend...

Die erste Maske ist gefallen! Wer unter der „Chili“ steckte, kannst du hier nachlesen.