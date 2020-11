Das Alpaka bei „The Masked Singer“: Enttarnt! Sylvie Meis ist aufgeflogen

Sylvie Meis hat es bis in die dritte Woche bei „The Masked Singer“ geschafft.

Aufmerksamkeit? Die liebt „Das Alpaka“ von „The Masked Singer“ auf jeden Fall. Genau so wie bunte Farben und die schrillen 80er. Liebevoll wird „Das Alpaka“ auch das „Influencer-Alpaka“ genannt.

Die Hinweise scheinen auf eine schillernde Persönlichkeit zu deuten. Im Netz wird schon heißt diskutiert. Und viele „The Masked Singer“-Fans haben eine konkrete Vermutung.

„Das Alpaka“ bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Im Vorstellungsvideo bei ProSieben posiert es immer wieder gekonnt und macht Selfies mit seinem Smartphone auf dem „I love Masked Singer“ zu lesen ist.

Vielleicht ein Influencer? Bei Instagram werden jedenfalls schon diverse Namen in den Ring geworfen. Darunter sind Moderatorin Sylvie Meis, TikTok-Stars Lisa und Lena oder Model Caro Daur.

Das sind die Tipps vom Rate-Team:

Cathy Hummels (Influencerin)

Tanja Szewczenko (Eiskunstläuferin)

Marlene Lufen (Moderatorin)

Sylvie Meis (Model)

Bonnie Strange (Model)

Pamela Reif (Influencerin)

Wer steckt nur unter der Maske des Alpaka? Foto: ProSieben/Willi Weber

Eine ganz andere Idee hatte Neu-Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan. Die Bauchtasche, die „Das Alpaka“ trägt, lässt ihn darauf schließen, dass entweder die Rapper „Apache 207“ oder „Capital Bra“ unter der Verkleidung stecken. Er hält aber auch noch Komiker Kaya Yanar für möglich.

Doch schon beim ersten Ton, war diese Theorie dahin. Denn „Das Alpaka“ ist ganz klar eine Frau.

Wer ist „Das Alpaka“? Die Hinweise:

Gewicht Kostüm: 5 Kilo

Zeitaufwand: 300 Stunden

Das Alpaka ist ein Verwandlungskünstler und besitzt nicht nur mehr als ein Outfit in seinem Kleiderschrank, sondern will auch mit unterschiedlichen Styles überraschen

Einer seiner Anzüge wurde per Hand mit mehreren Hundert Swarovski Steinen versehen

Für das Alpaka heißt es, immer den Kopf schön oben halten. Damit das funktioniert, gibt es ein Extra-Gerüst im Inneren der Maske, das den erforderlichen Halt gibt und freie Bewegung ermöglicht

Mag keinen Salat

I love Ananas

Spanien, Deutschland-Fahnen

Spagetti in blau

798,9 K

Bist du denn im Internet zuhause? Glaub nicht alles, was du siehst!

großes Lampenfieber

Morning-Routine: Handy, Kaffee und Toast

Sorge um Bad-Hair-Day

Lasst für das Video gerne einen Daumen hoch da! -> YouTube

liebt es zu Shoppen

liebt Pringles

Full-Power-Draufgängerin

Diskette

Alter Film

Sonja Zietlow tippt darauf, dass es sich um eine Tänzerin oder Sportlerin handeln muss.

In Woche 2 fällt auch der Name von Bonnie Strange. Keine schlechte Idee. Schließlich trägt nicht nur „Das Alpaka“ gerne bunte Retro-Anzüge. Auch Model Bonnie Strange ist ein Fan der 80er und liebt es bunt. Steckt sie etwa unter der Maske?

Jetzt ist es raus! Sylvie Meis ist „Das Alpaka“

In Woche 3 fällt die Maske des Alpakas. Moderatorin und Model Sylvie Meis muss sich am Ende der Liveshow enttarnen. Ihr Name ist zwar schon häufiger gefallen, doch dass der TV-Star tatsächlich unter der Maske steckt, ist für viele eine riesige Überraschung.