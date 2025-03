Schwere Gewalt-Vorwürfe gegen „Köln 50667“-Star Danny Liedtke: Entscheidung von RTL steht fest

Danny Liedtke (34) war seit 2012 mit einer kurzen Unterbrechung zwischen 2022 und 2024 ein bekanntes Gesicht der RTL2-Soap „Köln 50667“.

Doch nun kommt alles anders: Die TV-Zuschauer müssen vorerst ohne Danny Liedtke auskommen. So entschied sich der Sender RTL , die Zusammenarbeit mit ihm vorerst auf Eis zu legen. Was sind die Gründe hier für?

RTL: „Köln 50667“-Star Danny Liedtke sieht sich massiven Vorwürfen ausgesetzt

Aktuell muss der Reality-Star schwere Gewaltvorwürfe von Sängerin Nora Lob über sich ergehen lassen. Sie beschrieb emotional ergriffen in ihrer Instagram-Story, dass sie häuslicher Gewalt ausgesetzt war und die nach ihrer eigenen Aussage „schlimmsten Monate ihres Lebens“ hinter ihr liegen würden.

+++ Auch interessant: RTL-Star Bruce Darnell enthüllt: Es geschah erst spät +++

Zudem fügte sie hinzu: „Als ich nach Mallorca letztes Jahr gekommen bin, war ich neu, kannte die Leute nur oberflächlich, hatte keine Verbindung und sprach die Sprache natürlich noch nicht. Da vertraute ich der falschen Person. Dieses Vertrauen wurde missbraucht: Kontrolle, Drohungen und schließlich Gewalt waren die Folgen.“ Die Sängerin bestätigte, dass sie Danny anzeigte. Weiterführend offenbarte Nora, dass trotz der Anzeige und der Vorwürfe viele Menschen den Reality-Star in der Vergangenheit gedeckt hätten und es noch zusätzliche Opfer gebe.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich bin Opfer von Danny Liedtke. Genau der Danny Liedtke, den ihr aus dem Fernsehen kennt. Hinter dieser Fassade des Netten und Gerechten verbirgt sich ein anderer Mensch“, stellt Nora vehement klar und zeigt einen offiziellen Gerichtsbeschluss in die Kamera, der es Danny verwehrt, sich ihr zu nähern. Schlussendlich fordert sie den Schauspieler dazu auf, endlich zu seinen Taten zu stehen.

Gegenüber „Bild“ führt sie weiter aus: „Er hat mich gewürgt und sagte, er bringt mich um, weil ich die Wäsche nicht gemacht habe. Das ging über zwei Monate so. Er hat mich öfter 3 bis 4 Stunden lang im Zimmer festgehalten und meine Klamotten an meinem Körper zerrissen.“ Er soll sie an den Haaren gezogen, über den Boden geschleift, angespuckt und ihr den Nacken verdreht haben.

Nach Informationen der Zeitung sei für Liedtke nach der Anzeige ein Annäherungsverbot über 200 Meter verhängt worden. Zudem habe das zuständige Gericht ihn in dem Eilverfahren zu 22 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Er selbst wehrt sich gegen die heftigen Vorwürfe.

RTL: So steht Danny Liedtke zur Angelegenheit

Alles in allem ist es nicht das erste Mal, dass eine Person Gewaltvorwürfe gegen Danny Liedtke erhebt. So soll er während seiner Teilnahme am Reality-Format „Big Brother“ gegenüber seiner Mitstreiterin, der ehemaligen Bachelorette Sharon Battiste handgreiflich geworden sein. Damals zeigte sie den 34-Jährigen an.

Danny Liedtke selbst verneint sogar die Beziehung zu Nora. So ließ er in seiner Instagram-Story verlauten: „Ich befinde mich derzeit in rechtlichen Angelegenheiten auf spanischem Boden, und meine Anwälte haben mir dringend geraten, bis zum Abschluss des Verfahrens keine weiteren öffentlichen Äußerungen zu meiner ehemaligen Mitbewohnerin zu machen.“ Nach dem Verfahren werde er sich zeitnah äußern.

RTL greift durch

Diese aktuellen Vorkommnisse sind für den Sender RTL Grund genug, die Zusammenarbeit mit Danny Liedtke vorerst zu beenden. Auf unsere Nachfrage gab ein Presseprecher von RTL+ bekannt: „Die Vorwürfe gegen Danny Liedtke sind uns bekannt. Wir haben deshalb entschieden, die Zusammenarbeit mit ihm vorerst nicht fortzusetzen. Aktuell fokussieren wir uns bei „Köln 50667“ auf andere Geschichten mit unseren anderen Protagonistinnen und Protagonisten.“

Danny Liedtke selbst sei darüber schon lange in Kenntnis. So berichtete er in seiner Instagram-Story, dass „diese Entscheidung bewusst und im Einklang getroffen wurde“.