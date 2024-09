Danni Büchner hat Grund zur Freude – RTL2 lässt die Bombe platzen

Danni Büchner ist nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken. Ihr jüngster Auftritt im Dschungelcamp der Legenden sorgte hierzulande für eine positive Überraschung. Nun folgt das nächste Projekt für die Wahl-Mallorquinerin: Ihre erste eigene RTL2-Sendung.

Gemeinsam mit ihren Kindern wird Danni Büchner künftig nicht mehr in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein, sondern bei RTL2. In „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ sehen die Zuschauer, wie die fünffache Mutter ihren Alltag schmeißt. Der Sender macht nun den Starttermin offiziell.

Danni Büchner bekommt eigene RTL2-Show

Es ist ein wahrer Ritterschlag für Danni Büchner: Sie und ihre Familie bekommen ein eigenes Format im Programm von RTL2. „Als Single-Mutter kümmert sie sich jetzt um ihre fünf Kinder – die erwachsenen Joelina, Volkan und Jada sowie die Zwillinge Jenna und Diego. In ihrer eigenen Doku-Soap gibt sie Einblicke in ihr Leben als Mutter und Geschäftsfrau“, heißt es in der Programmankündigung.

Nun verkündet der Sender via Instagram, wann die neuen Folgen an den Start gehen werden. „Fünffachmama Danni nimmt uns mit in ihren Familienalltag auf Mallorca. Ihr werdet sehen, dass das Leben in der Sonne auch mal richtig turbulent sein kann. „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“, ab dem 25. September, immer mittwochs um 21:15 Uhr bei RTL2 und auf RTL+!“, steht neben dem Beitrag. Die Zuschauer haben gemischte Gefühle bei der Sache.

Danni Büchner: RTL2-Zuschauer skeptisch

Während sich viele Zuschauer auf die Geschichten rund um Danni Büchner und ihre Familie freuen, sehen andere die Ausstrahlung eher kritisch. „Das muss ich nicht sehen“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Andere feiern die neue Doku mit Danni Büchner und kommentieren Sätze wie: „Mega! Was diese Powerfrau mit ihren Kids auf die Beine stellt. Unglaublich!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ ab dem 25. September um 21.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.