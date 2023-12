Danni Büchner mit Reality-TV-Tipp an ihre Töchter: Immer den Bikini anbehalten!

Deutschlands Vorzeige-Auswanderin Danni Büchner ist wohlbehalten zurück in ihrer Finca auf Mallorca. Aktuell kümmert sie sich in ihrer spanischen Wahlheimat um ihre Familie: Die alleinerziehende Mutter renoviert das Kinderzimmer ihrer siebenjährigen Zwillinge. Die 45-jährige ist noch bis 21. Dezember beim „Promi-Büßen“ auf Pro7 zu sehen, die Sendung wurde allerdings aufgezeichnet.

Das bedeutet aber nicht, dass Reality Fans in den kommenden Wochen ohne die Büchners auskommen müssen. Ihre Töchter aus erster Ehe sind inzwischen im besten TV-Alter und sind für das brandneuen Format „Forsthaus Rampensau“ auf joyn+ auf eine abgelegene Alm gezogen.

„Forsthaus Rampensau Germany“ – Neue Reality Show aus den Alpen

Natürlich sind Joelina (23) und Jada (18) Büchner dort nicht allein, das wäre ja fade. Insgesamt acht Stockbetten stehen bereit, das bedeutet insgesamt 16 Promis ziehen ein. Handys und Internet sind natürlich absolut tabu. Die beiden tragen übrigens den Nachnamen ihres Vaters, heißen also „Karabaş“ und nicht „Büchner“ wie ihre Mutti.

Die Schwestern sind erleichtert, dass Matthias Mangiapane im Forsthaus dabei ist. Mal ehrlich: Zu welchem Format hat der Halbitaliener jemals „nein“ gesagt? Zuletzt lebte der stehts gut frisierte TV-Promi im „Promi Big Brother“-Container von Sat.1 und belegte dort den fünften Platz. Danni Büchner ist mit Matthias Mangiapane gut befreundet. Joelina und Jada wissen also, dass sie eine Bezugsperson im Haus haben, das beruhigt die Reality-Novizinnen sehr.

Danni Büchner: Nackedei-Warnung an ihre Töchter

Tattoo-Atze Flocke hat schon ein Auge auf die Schwestern geworfen, schließlich sind die Girls ohne pädagogisches Aufsichtspersonal angereist. „Da kommt ja was für dich, Flocki“ meint sein Kumpel Diogo. Sie wissen nicht, dass Danni Büchner ihren Kids ein paar wichtige Ratschläge mitgegeben hat: „Bitte lasst euch nicht provozieren, versucht nicht so viel zu lästern, und behaltet immer den Bikini oder den Badeanzug an beim Duschen“, rät sie am Telefon.

„Wie die zwei angereist sind habe ich gedacht ‚Die Spielwiese ist eröffnet‘ „, meint Manigapane. „Es hat ja jede Menge Arbeitsmaterial: Whirlpool, Pariser – alles da! Betten jede Menge…“. Die Girls müssen kichern. „Ich glaub schon, dass hier am Ende „Flic Flac‘ gespielt wird. 100%ig.“

„Forsthaus Rampensau Germany“ läuft seit 8. Dezember exklusiv auf dem Streamingdienst joyn+ von Sat.1 und Pro7.