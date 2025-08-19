Danni Büchner zeigt ihren Po im Tanga – die Reaktionen folgen prompt

Aktuell genießen viele noch die letzten Züge des Sommers. Dabei stehen Sonnenbaden, Schwimmen, Eis schlecken und einfach mal die Seele baumeln lassen auf dem Programm. Auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner macht da keine Ausnahme.

Auf Instagram zeigt sie sich jetzt voller Selbstbewusstsein und sehr verführerisch in einem engen Bikini im Leoparden-Stil. Ihre Fans reagieren völlig unterschiedlich.

Danni Büchner präsentiert ihren Summerbody

Mit der Botschaft „Summer, Mallorca und Good friends“ meldet sich Danni Büchner bei ihrer großen Instagram-Community. Auf der sonnigen Baleareninsel präsentiert sie sich im Leoparden-Bikini, mit stylischer Sonnenbrille, einem Tanga und einem Drink in der Hand.

++ auch für dich interessant: Danni Büchner völlig verändert – „Kein typischer Tag“ ++

Dabei sorgt sie für jede Menge Urlaubsstimmung. Danni Büchner inszeniert sich selbstbewusst, voller Lebensfreude vor der Kamera. Schnell wird deutlich: Die 47-Jährige genießt den Sommer auf Mallorca in vollen Zügen.

Hinter ihrer Sommerfigur steckt viel Disziplin, Sport und eine gesunde Ernährung. Eine Transformation, auf die sie sichtlich stolz ist. Die Reaktionen ihrer Fans lassen selbstverständlich nicht lange auf sich warten.

++ Hier gelangst du zum Beitrag ++

Die Fanreaktionen fallen bunt gemischt aus

Sie sind größtenteils begeistert. „Ich finde die Transformation grandios und ich bewundere dich dafür“, schreibt eine Followerin. Eine andere ist ganz hin und weg: „Wow! Da fragt man doch, was besser aussieht: Du oder das Meer! Tolle Bilder.“ Und eine weitere kommentiert anerkennend: „Respekt für eine solche Figur nach fünf Kindern.“

Doch wie so oft im Netz bleibt auch Kritik nicht aus. Einige Follower zeigen sich weniger begeistert: „Welchen Beruf üben Sie eigentlich aus? Selbstdarstellerin?“, fragt ein User provokant. Und eine Dame urteilt: „Als Mutter, sich so zu präsentieren. Manche haben doch echt den Schuss nicht gehört.“

Danni Büchner selbst dürfte das kaum aus der Ruhe bringen. Sie steht zu sich, ihrem Körper und ihrem Lebensstil. Genau das schätzen viele ihrer Fans an ihr.