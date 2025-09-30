Danni Büchner unter Tränen: „Wahnsinnig viel passiert“

Eigentlich kennt man „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner durch ihre diversen TV-Auftritte als starke Frau, die sich selbst durch dunkle Zeiten kämpft. Doch aktuell zeigt sie sich ihrer Instagram-Community von ihrer verletzlichen Seite.

Sie spricht unter Tränen ganz offen über das, was sie wirklich beschäftigt: Der Auszug ihrer ältesten Kinder bringt die Gefühle des Realitystars durcheinander.

Danni Büchner: Die Auszüge ihrer Kinder fallen ihr schwer

Danni Büchner erklärt zu Beginn ihres emotionales Video, dass es in letzter Zeit ruhiger um sie auf Instagram gewesen sei. Der Grund? Sie fügt hinzu, dass „wahnsinnig viel passiert“ sei. Ihre Familie befindet sich aktuell in einem Veränderungsprozess.

„Ihr wisst ja, Joelina ist ausgezogen, sie ist sehr happy in Hamburg. Ich bin sehr stolz auf sie, erzählt die ehemalige „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin. Die 24-Jährige arbeitet aktuell als Flugbegleiterin und lebt selbständig in der hanseatischen Metropole.

Für Danni Büchner alles andere als leicht. Sie erklärt, dass es der Auszug ihres ersten Kindes sehr stark zugesetzt habe. Doch es gab noch weitere Veränderungen. Auch Tochter Jada ist kürzlich mit ihrem Freund zusammengezogen.

„Die sind schon lange zusammen. Es ist für sie einfacher wegen der Uni. Und ich muss sagen, damit hatte ich auch sehr zu kämpfen“, gesteht Danni Büchner. Ein kleiner Trost: Die Beziehung der beiden habe sich extrem intensiviert.

Aktuell muss sie noch ein Kind ziehen lassen

Und dann ist da noch Sohn Volkan. Danni beschreibt offen, dass er nie so sozial vernetzt gewesen sei wie ihre Töchter. Er bevorzugte es, gerne für sich zu sein. Nun wagt er den Schritt zurück nach Deutschland.

„Ich glaube, jede Mutter, die erwachsene Kinder hat, weiß, wie schwer es einem fällt, die Kinder ziehen zu lassen. Ich möchte, dass sie glücklich sind. Aber zu wissen, wir schlafen einfach nicht mehr alle unter einem Dach… Das waren halt einfach meine drei Kleinen, bevor die Zwillinge geboren wurden und wir vier hatten immer eine besondere Verbindung zueinander“, erklärt die 47-Jährige.

Es sind Gefühle, die viele Eltern nachempfinden können. Mit ihrer Offenheit dürfte die 47-Jährige viele ihrer Fans mitten ins Herz getroffen haben. Doch eines steht am Ende für Daniela Büchner definitiv fest: Trotz des vorübergehenden Verlustes und des Abschiedes ist sie sehr stolz auf ihre Kinder und ihre Werdegänge.