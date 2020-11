Danni Büchner lässt Bombe platzen: DARAUF haben ihre Fans gewartet

Darauf haben die Fans von Danni Büchner lange gewartet – jetzt ist es endlich soweit. Die Auswanderin scheint wieder glücklich und bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben zu sein.

Im Netz verkündet Danni Büchner, dass sie jemanden kennengelernt hat. Die Witwe strahlt über beide Ohren.

Danni Büchner gibt zu: „Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde“

Die Bombe lässt Danni Büchner natürlich ganz exklusiv im Gespräch mit „Goodbye Deutschland! – Die Auswanderer“ platzen. Der Vox-Show hat die gebürtige Düsseldorferin schließlich ihren großen Erfolg zu verdanken.

Auf den Social-Media-Kanälen der Doku-Serie gesteht Danni Büchner: „Mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde, aber das ist etwas, das ich noch für mich behalten werde.“ Ein Aufatmen bei ihren Fans. Denn Daniela Büchner ging es nicht immer so gut.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal – aus dieser Ehe stammen drei ihrer Kinder

Zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

Im Jahr 2015 lernte sie den Auswanderer Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil

Danni Büchner über Jens: „das Wichtigste in meinem Leben“

In mehreren Interviews betont die 42-Jährige, wie sehr der Verlust ihres geliebten Ehemannes Jens Büchner bis heute schmerzt. Jedes Jahr weckt der 17. November traurige Erinnerungen in ihr. An diesem Tag im Jahr 2018 erlag Jens Büchner seinem Krebsleiden. „Jens wird immer das Wichtigste in meinem Leben sein“, stellt seine Frau klar.

Doch nun scheint ein neuer Mann in das Leben von Danni Büchner getreten zu sein. Noch befinden sich die Zwei aber „in der Kennlernphase“, so die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin.

Danni Büchner scheint wieder verliebt zu sein. Foto: TVNOW

Danni Büchner erklärt, wieso ihr Liebesleben kompliziert ist

Zu viel will Danni Büchner also erst einmal nicht über ihren neuen Partner verraten. Die Fünffach-Mama erklärt, dass es nicht einfach ist, den richtigen Mann zu finden. Denn: „Mich gibt es ja nur zu sechst. Mit zwei Hunden, zwei Katzen, mit meinem Job, mit meiner Vergangenheit.“

Ob sich also tatsächlich mehr aus Danni und ihrem neuen Freund ergeben kann, wird die Zeit zeigen. Im RTL-Interview hat die 42-Jährige aber schon mal verraten, wie ihr Traummann aussehen sollte. Mehr dazu hier >>>

„Goodbye Deutschland! – Die Auswanderer“ läuft montags um 20.15 Uhr bei Vox. Ganze Folgen findest du in der TVNOW-Mediathek.