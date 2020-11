Danni Büchner: Nach Jens' Tod – sie ist wieder verliebt! Und er ist kein Unbekannter

Neue Liebe nach Jens Büchners Tod: Danni Büchner hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Und er ist kein Unbekannter.

Mallorca-Auswanderin Danni Büchner zeigt auf Instagram nun ihr neues Liebesglück: Es ist Ennesto Monte.

Danni Büchner frisch verliebt

Schon seit Längerem wird gemunkelt, dass die ehemalige Dschungel-Teilnehmerin und der Ex von Helena Fürst sich sehr gut verstehen. So gut, dass man dachte, es könne mehr zwischen ihnen sein als bloße Freundschaft. Jetzt also der Beweis: Ein Knutsch-Foto in Dannis Instagram-Story! Sie küsst ihn zärtlich auf die Wange, er lächelt glücklich in die Kamera.

Danni Büchner. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Für Danni Büchner ist die Bekanntgabe ein wichtiger Schritt:

„Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle. Mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde“, schreibt Danni Büchner. Für sie sei es ein sehr großer Schritt, an den sie nicht mehr geglaubt hätte.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Deshalb wollen die Auswanderin und der TV-Star von ihre neue Liebe erst einmal alleine genießen. „Wir melden uns bei euch, sobald wir finden, dass die Zeit gekommen ist, wollen aber jetzt erstmal schauen, was wir als richtig empfinden. Danke für euer Verständnis“, heißt es in Dannis Post weiter.

Danni Büchner und Ennesto Monte ein Paar

Ennesto Monte ist der erste offizielle Mann, mit dem Danni Büchner seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner zusammen ist. der Ballermann-Sänger starb nach einem Krebsleiden am 17. November 2018. Die TV-Darstellerin trauerte anschließend öffentlich um ihren Mann.

Sie jetzt wieder so glücklich zu sehen, freut einige ihrer Fans. Sie kommentieren zum Pärchen-Foto in der Instagram-Story: „Ach wie schön! Ich wünsche euch ganz viel Glück, ihr tollen Menschen!“ Oder „Ich wünsche euch alles Glück der Welt!!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co.

Danni Büchner: gemeinsame TV-Vergangenheit mit Ennesto Monte

Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst (43) und Schlagersänger Ennesto Monte (42) Foto: RTL / Stefan Menne

Ennesto Monte war 2017 zusammen mit seiner damaligen Freundin Helena Fürst im „Sommerhaus der Stars“ Teilnehmer. Nur ein Jahr später trat auch Danni Büchner mit Jens dort auf. (jhe)