Danni Büchner: Traurige Beichte auf Instagram – „Es gibt...“

Guten Morgen ☀️😘 Es gibt Tage,an denen mir einfach ALLES schwer fällt,wisst ihr wie ich meine? Ich bin dann am liebsten Zuhause,brauche die Nähe meiner Kinder viel mehr als sonst ( eigentlich erdrücke ich sie zur Zeit gerade 😂🤷🏼‍♀️) Es gibt sehr sehr wenig Menschen die gerade erkennen wie es mir geht,denen möchte ich einfach nur DANKE sagen❤️,DANKE für den Regenschirm den ihr mir in solchen Tagen haltet 😉 Wünsche euch einen schönen Tag 😘😘