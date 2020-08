Danni Büchner mit schweren Zweifeln: „Habe lange überlegt“ – ihre Fans sind vom Ergebnis begeistert!

View this post on Instagram

ENJOYING THE SEA WITH MY FAMILY 🌊☀️🌴 Hey ihr lieben, ich habe lange überlegt ob ich die Fotos posten soll! Am Ende des Tages stehen Unmengen an Kommentare wie: - ‚wie kann man sich so zeigen‘ - ,Wer keine 36 hat sollte kein Bikini tragen‘ ... ... und ganz ehrlich, ICH POSTE ES um allen Frauen, die wie ich, die nicht den perfekten Maßen entsprechen MUT zu machen um zu zeigen; LIEB DICH SELBST SO WIE DU BIST! GIRLS, WE DON‘T HAVE TIME FOR BODYSHAMING. ACCEPT AND LOVE YOURSELF .. so wie ich es auch meistens versuche 🌸😘 In diesem Sinne, einen wunderschönen Mittwoch Abend 😘❤️❤️