Danni Büchner filmt sich im Schlafzimmer: Ihr Spiegel zieht die Blicke magisch an

Sie gehört zu den bekanntesten Auswanderinnen des Landes. Seit Danni Büchner im Juni 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst den Partysänger Jens Büchner kennenlernte, war für die einstige Friseurin nichts mehr so wie vorher. Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen zog Danni mit ihren Kindern zu Jens nach Mallorca. Seitdem sind die Kameras der Vox-Auswanderer-Soap „Goodbye Deutschland“ häufiger Begleiter der 45-Jährigen.

Auch nach dem tragischen Tod ihres Mannes im November 2018 sollte sich das nicht ändern. „Goodbye Deutschland“ ist noch immer ein fester Teil von Danni Büchners Berufsleben. Die Fans jedoch werden nicht nur via TV auf dem Laufenden gehalten. So beherrscht Büchner auch das Social-Media-Game aus dem Effeff. Doch manchmal kommt es auch da zu kleinen Pannen.

Danni Büchner: Beim Blick in den Spiegel wird es ihr klar

Teilte Danni Büchner doch am Freitag ein Video, dass sie vor dem Spiegel ihres Schlafzimmers aufgenommen hatte. „Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Jetzt mal mit Gesicht. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen im Haus gemacht und es sieht auch so aus, als wenn das heute regnet. Ja, es ist tatsächlich schon Freitag und morgen habe ich den Termin für meine Haare. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ich freue mich so sehr auf diese Veränderung“, berichtet die 45-Jährige.

Aha, doch halt, was ist das? Beim Blick auf das spätere Video war wohl auch Danni Büchner aufgefallen, dass sie bei ihren Tätigkeiten im Haus den Spiegel leider außer Acht gelassen hatte. „Der Spiegel hätte es auch mal nötig“, schreibt die Mallorca-Auswanderin in ihrer Instagram-Story. Und sie hat da einen Punkt. Lassen sich bei genauem Hinsehen wirklich Schlieren und Flecken auf dem Glas erahnen.

Doch ganz ehrlich: Wen interessiert es? Schließlich stehen nun erst einmal die Haare von Danni an. Die gefallen ihr nämlich gar nicht mehr: „Verschiedene Farben ohne Ende. Deswegen mache ich sie auch nur noch hoch und mag sie gar nicht mehr offen haben.“ Na, dann rasch ab zur Friseurin des Vertrauens. Der Spiegel der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist danach dran.