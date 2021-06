Danni Büchner zeigt sich ganz natürlich – und verrät ganz nebenbei DAS

Es ist ein ewiges Hin und Her bei Danni Büchner. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin lebt gemeinsam mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. Einen Mann gibt es in ihrem Leben nicht – oder?

Das Liebes-Glück mit Schlagersänger Ennesto Monté war schon nach wenigen Monaten wieder vorbei. Dann sah es vor Kurzem danach aus, als hätten sich die beiden wieder versöhnt, als Danni Büchner ein inniges Foto der beiden bei Instagram postete und dazu schrieb: „Freue mich auf dich“.

Danni Büchner: Es ist kompliziert mit Ennesto Monté

Doch die Freude über die Re-Union war schnell wieder verflogen, die beiden bekriegten sich bei Social Media. Zusammenfassend lässt sich sagen: Würden Danni Büchner und Ennesto Monte bei Facebook ihren Beziehungsstatus angeben, würde der wohl lauten: „Es ist kompliziert.“

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

+++ Danni Büchner: Traurige Worte – „Nur wenige Menschen, die mich glücklich machen“ +++

Nun hat Danni Büchner bei Instagram ein Foto gepostet, auf dem sie einmal mit und einmal ohne Filter zu sehen ist. Dazu schreibt die 43-Jährige: „Mut zum Filter – aber auch Mut zu keinem Filter! Mädels zeigt euch so, wie es euch gefällt.“

Danni Büchner verrät DAS ganz nebenbei

Danach will sie von ihren Followern wissen, was sie in Zukunft mehr von ihr sehen möchten – und verrät dabei ganz nebenbei etwas Privates! „Was wollt ihr in meiner Alltagsstory sehen? Liebesleben (ich habe zur Zeit keines), Familienleben mit kleinen Kids, ‚Alltagsprobleme‘ von Teenies - wie gehe ich damit um?“

Aha, Danni Büchner hat derzeit kein Liebesleben? Dann hat es mit Ennesto Monté wohl endgültig nicht wieder geklappt. Wie es wohl weitergehen wird zwischen den beiden? Abwarten. (cs)