Danni Büchner spricht über Schmerz – „Ich vergesse manchmal zu essen“

Reality-Star Danni Büchner sorgt erneut für besorgte Schlagzeilen. Die 47-Jährige hat weiter Gewicht verloren – und verrät nun den traurigen Grund dafür.

Im Interview mit der Bild-Zeitung erklärt sie: „Dass die Großen nach und nach ausgezogen sind, hat mich schon sehr gestresst. Ich bin wirklich in einer Art Trauerphase, weil mir meine Kinder so fehlen.“ Die Wahl-Mallorquinerin trägt mittlerweile Kleidergröße S – doch selbst die sitze manchmal zu locker. „Manchmal vergesse ich einfach zu essen“, gibt sie zu.

Danni Büchner: „Ich bin in einer Art Trauerphase“

Innerhalb eines Jahres haben gleich drei ihrer Kinder das gemeinsame Zuhause verlassen. Tochter Joelina (25) lebt inzwischen in Hamburg und arbeitet als Flugbegleiterin. Sohn Volkan (23) ist ebenfalls nach Deutschland gezogen. Tochter Jada (20) wohnt seit zwei Monaten bei ihrem Freund. „Weil er näher an der Uni wohnt und das einfacher für sie ist“, erzählt Danni dem Boulevard-Blatt.

In ihrem neuen Haus auf Mallorca lebt Büchner nun nur noch mit den neunjährigen Zwillingen Diego und Jenna. „Innerhalb eines Jahres sind einfach meine drei ‚Großen‘ ausgezogen. Ich weiß, sie sind erwachsen, aber ich bin traurig, sie sind einfach weg“, sagt sie offen. Tochter Jada besucht sie immerhin „zwei- bis dreimal die Woche“. Joelina hingegen habe das neue Zuhause noch gar nicht gesehen.

An eine neue Liebe denkt Danni Büchner derzeit nicht. „Ich suche nicht aktiv. Klar denke ich manchmal, wäre schön, wenn man zu zweit auf der Couch sitzen könnte. Aber im Moment müssen wir erst mal gucken, dass wir in der neuen Situation hier als Dreier-Team zurechtkommen.“

Die Witwe des verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner weiß, dass es schwer ist, einen passenden Partner zu finden. „Es sollte niemand sein, der die Öffentlichkeit sucht oder mich wegen anderer Dinge ausnutzt. Einer, der sagt: Mach du dein Ding, ich mach meins – aber ich bin da!“, erklärt sie.