Danni Büchner muss sich für neuen Freund rechtfertigen: „Lasst Menschen ihre eigene Entscheidung treffen“

Erst vor einer Woche musste Danni Büchner den wohl schmerzhaftesten Tag ihres Lebens erneut durchleben. Der zweite Todestag ihres verstorbenen Ehemannes Jens (†49) jährte sich am 17. November.

Mit Sicherheit war Danni Büchner an diesem Tag aber nicht alleine. Der Witwe verkündete vor Kurzem, dass sie endlich wieder glücklich verliebt sei. Für ihre neue Beziehung muss die 42-Jährige jedoch nun viel Kritik einstecken.

Danni Büchner: Alle Augen sind auf sie gerichtet

Es ist wohl eine der unangenehmsten Situationen, wenn der Partner nicht von den eigenen Freunden oder der Familie gemocht wird. Im Fall von Danni Büchner sind es rund 245.000 Menschen, die täglich das Treiben der Auswanderin bei Instagram verfolgen.

Während manche von ihnen stille Zuschauer sind, verspüren andere den Drang, sich in das Privatleben des TV-Stars einzumischen. Damit hat Danni Büchner in den vergangenen Jahren gelernt umzugehen. Schließlich steht sie nun schon seit fünf Jahren in der Öffentlichkeit. Doch die Ex-Dschungelcampbewohnerin kennt ihre Grenzen und spricht jetzt ein Machtwort.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner wehrt sich: „Frech, was Menschen schreiben“

Nachdem Danni Büchner ihre Beziehung zu Sänger Ennesto Monté öffentlich gemacht hat, soll sie zahlreiche gemeine Nachrichten bekommen haben. Die Fans scheinen von dem neuen Freund der TV-Darstellerin nicht begeistert zu sein.

Danni Büchners neuer Freund ist kein Unbekannter. Wird das der Beziehung schaden oder ist es sogar ein Vorteil für die 42-Jährige? Foto: imago images

„Wie können Menschen, die mich von 24 Stunden maximal zehn Minuten auf Instagram sehen, über mich bösartig urteilen? Ich finde es oft schon fast frech, was Menschen schreiben“, so Danni Büchner am Montag bei Instagram. Dass sich Fremde in ihre Beziehung einmischen wollen, gehe der Fünffach-Mama zu weit.

Um ihren Kritikern ein für alle Mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellt Danni Büchner klar: „Ich treffe Entscheidungen mit meinem Herzen, meinem Bauchgefühl und meinem Kopf & wenn ich etwas für mich entscheide, womit ich mich gut fühle und das sich für mich richtig anfühlt, dann lasst Menschen ihre eigene Entscheidung treffen.“

Beleidigungen sowie willkürliche Behauptungen über ihren Liebsten wolle der „Goodbye Deutschland“-Star keinen Raum geben. Bleibt nur zu hoffen, dass Dannis Bauchgefühl richtig liegt und sie ihr Herz endlich für den Richtigen öffnen kann.

Im Netz spricht Danni Büchner immer wieder Themen an, die unangenehm oder gar kontrovers sind. Warum ein Oben-ohne-Bild der 42-Jährigen dem guten Zweck dient, liest du hier.