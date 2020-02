Danni Büchner: Was für ein Schock! Nach dem Dschungelcamp kommt raus, dass die Witwe ...

DAMIT hat Danni Büchner wohl nicht gerechnet!

Kaum ein anderer Kandidat erregte während des Dschungelcamps so die Gemüter der Zuschauer wie Danni Büchner – mal abgesehen von Elena Miras. In Australien machte sich die Witwe von Jens Büchner durch ihr Auftreten nicht nur Freunde.

Danni Büchner: Schock um Witwe von Jens Büchner

Viele negative Nachrichten prasselten auf Danni Büchner ein – auch Morddrohungen waren dabei. Managerin Melanie Thiele stellte sich stets vor die Auswandererin und verteidigte ihren Ruf in heimischen Gefilden. Doch nun das!

Rund zwei Wochen nach Ende des Dschungelcamps gehen die beiden nun getrennte Wege. Freundschaftlich sieht die Trennung dabei nicht aus ...

Danni Büchner im Dschungelcamp. Dort spaltete sie die Gemüter. Foto: TVNOW

Der „Bunte“ erklärt Ex-Managerin Melanie Thiele den harten Cut. „Die Basis guter Zusammenarbeit besteht aus Vertrauen, Verlässlichkeit, Authentizität, Professionalität und vor allem Wertschätzung. Nur so können erfolgreiche und langfristige Kooperationen funktionieren“, hieß es etwas geheimnisvoll in einem Statement.

„Darauf lege ich bei allen Kooperationen mit meinen Klienten und langjährigen Geschäftspartnern großen Wert. Diese Basis ist nicht mehr gegeben, daher habe ich die Zusammenarbeit mit Danni Büchner beendet“, erklärte sie der Zeitschrift weiter.

Was ist der Grund für die Trennung bei Danni Büchner?

Woran es genau gelegen hat? Das wollte Melanie Thiel nicht verraten. Pikant: Im Dschungelcamp warfen Danni Büchner einige Kandidaten vor, nicht authentisch zu sein. Nun auch ihre Ex-Managerin?

Jetzt hat sich auch Danni Büchner zur Trennung geäußert. Und behauptet, Melanie Thiele sei nie ihre Managerin gewesen! Der „Bild“ erklärt die ehemalige Camperin: „Ich kenne Melanie Thiele seit Oktober letzten Jahres. Seitdem haben wir auf Vertrauensbasis in ein paar wenigen, aber erfolgreich verlaufenen Instagram-Werbeprojekten zusammengearbeitet. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt ein Managementvertrag oder sonstiger Vertrag.“

Das ist Danni Büchner:

geboren am 2. Februar 1978 in Düsseldorf

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner am Dschungelcamp teil

Warum die 39-Jährige dennoch ihr Instagram-Profil pflegte, während Danni Büchner sich im Dschungel einer Ekel-Prüfung nach der anderen stellen musste? Auch dafür hat die Fünffach-Mutter eine Erklärung. Sie sagt dem Blatt weiter: „Nachdem Melanie nicht als meine Begleitperson mit nach Australien konnte, übernahm sie kurzfristig die Pflege meines Instagram-Profils.“

Chaos bei Danni Büchner und Melanie Thiele: Welche der beiden Versionen stimmt?

Erst nach den Dreharbeiten habe sie festgestellt, dass die beiden unterschiedliche Vorstellungen haben. Welche Version nun stimmt? Unklar ...

Ein weiteres Problem, das Danni Büchner jetzt hat: Während ihrer Abwesenheit veranstaltete (Nicht-)Managerin Melanie Thiele ein Gewinnspiel auf dem Instagram-Account der 41-Jährigen. Zu gewinnen: ein Meet&Greet. Von dem habe Danni Büchner aber nichts gewusst.

Dschungelcamperin Danni Büchner erklärt daraufhin der „Bild“: „Den Gewinnern des Gewinnspiels, das während meiner Abwesenheit ohne mein Wissen veranstaltet wurde, möchte ich indes noch zurufen, dass ich dennoch alles versuchen werde das versprochene Meet & Greet auch umzusetzen.“

Am Sonntag, den 9. Februar ab 20.15 Uhr, wird Danni Büchner mit noch einer Sache konfrontiert. Dann trifft sie in der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel“ auf alle Dschungelcamper 2020. Knapp zwei Wochen nach dem großen Finale kommt in der Show raus, wie die Kandidaten seitdem ihren Alltag meistern. Und wer weiß, viellicht gibt es ja sogar den nächsten Dschungelzoff... (cs)