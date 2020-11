Danni Büchner mit herzzerreißenden Worten: „Eines Tages werden wir wieder zusammen sein“

Für Danni Büchner jährt sich am Dienstag erneut das traurigste Datum in ihrem Leben. Am 17. November 2018 erlag ihr Mann Jens Büchner seinem Krebsleiden.

Für Danni Büchner bedeutet dieser Tag immer wieder ein emotionaler Kampf. Normalerweise hat die Fünffach-Mama alle Hände voll zu tun, doch am 17. November holt die Vergangenheit sie ein.

Danni Büchner gedenkt Jens Büchner (†49)

Anlässlich des zweiten Todestages von Jens teilt Danni Büchner herzzerreißende Worte bei Instagram: „Du fehlst uns so sehr. Du warst mein größter Halt, meine größte Stütze & nun kämpfe ich mich seit zwei Jahren alleine durch. Ich gefühlt gegen den Rest der Welt.“

Dieser Text geht unter die Haut. Zu ihren schmerzerfüllten Worten postet die Düsseldorferin einige Fotos sowie ein Video von Jens Büchner.

---------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

---------------------------

Danni Büchner: So plötzlich nahm ihr Liebes-Glück ein Ende

Während Danni Büchner versucht, den Alltag ohne ihre große Liebe zu bestreiten, bleibt ihr offenbar nur ein Gedanke: „Eines Tages werden wir uns wieder sehen, ganz bestimmt. Bis dahin kümmere ich mich um unsere Kinder. Bis bald mein Schatz, ich liebe dich.“

Danni und Jens Büchner waren seit 2015 ein Paar. Foto: picture alliance/dpa

Danni Büchner verliebte sich im Jahr 2015 Hals über Kopf in den Auswanderer. Ein Jahr später gab sie ihm das Ja-Wort. Es schien alles perfekt, doch im November 2018 ging es Jens Büchner plötzlich sehr schlecht. Beim Musiker wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Erst zwölf Tage vor seinem Tod soll Danni von der Krankheit ihres Mannes erfahren haben, wie Jens' Manager Carsten Hüther gegenüber „Prominent“ erzählte.

---------------------------

---------------------------

Zwei Jahre nach Jens' Tod: Danni Büchner ist wieder verliebt

Seit dem Tod ihres Mannes kämpft sich Danni Büchner durchs Leben. Bis heute lebt sie mit ihren Kindern auf Mallorca. Dort soll sie inzwischen einen neuen Mann kennengelernt haben. Mehr dazu hier >>>

Anlässlich Jens Büchners Todestag strahlte Vox 2019 eine Dokumentation über den „Goodbye Deutschland“-Star aus. In der TVNOW-Mediathek kannst du sie dir nochmal ansehen.