Danni Büchner zeigt sich oberkörperfrei: Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund

Hey ihr lieben 🥰 heute möchte ich mich mit einer Herzenssache an euch wenden! Es geht um den Brustkrebsmonat - Oktober. Was viele nicht wissen, es erkranken jährlich über 70.000 Frauen & Männer an Brustkrebs. Allein in meinem Bekanntenkreis fallen mir sofort 5 Fälle von Brustkrebs ein, welche in einem frühen Stadium erkannt und behandelt werden konnten. Ich möchte euch eine Aktion von @Artnightevents nahebringen. Artnight organisiert Abende an denen ihr nicht nur soziale Kontakte knüpfen könnt und ein tolles Bild mit nach Hause nehmt, sondern ihr SPENDET! Für die Aufklärung und Prävention von Brustkrebs. Gemeinsam sind wir stark! Schätzt euch selbst und bitte überprüft euch regelmäßig und geht zum Arzt, passt auf euch auf! 💕💗 Früherkennung rettet Leben! ❤️ Außerdem könnt ihr eine @pinkbox_de gewinnen! WAS IHR DAFÜR TUN MÜSST: - FOLGE @artnightevents und mir - KOMMENTIERE #loveyourboobs - GERNE KANNST DU ES MIT DEINEN BEKANNTEN TEILEN! 😘 ________ UNBEZAHLTE WERBUNG ! #herzenssache