Danni Büchner: Für diese Aktion schämt sich Tochter Jada – und gibt ihrer Mutter prompt Nachhilfe

Tochter Jada spricht Klartext: Diese Aktion von Mama Danni Büchner geht ihr so richtig auf die Nerven.

Einen TV-Star als Mutter zu haben, ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Vor allem dann, wenn die eigene Mama ein wahrer Social-Media-Junkie ist. Mit ihren Followern teilt Danni Büchner regelmäßig ihren Alltag.

Doch wenn die 16-jährige Jada ihrer Mama dabei zusieht, kann sie nur die Augen verdrehen. Deshalb erhält Danni Büchner jetzt Nachhilfe in Sachen Instagram-Stories.

Danni Büchner ist momentan sichtlich gestresst

Die Fans von Danni Büchner waren zunächst besorgt. In ihrer Instagram-Story hieß es am Donnerstag: „Leicht fertig mit den Nerven.“ Nach etlichen Nachfragen meldet sich die gebürtige Düsseldorferin schließlich wieder zu Wort.

„Ich bin nicht genervt von irgendwas, sondern ich bin tatsächlich genervt von mir selber, weil ich noch so viel zu erledigen habe und morgen kurz unterwegs bin und deswegen bin ich einfach nur genervt“, stellt Danni Büchner klar.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner filmt sich in der Öffentlichkeit – Tochter Jada ist genervt

Dann wird Danni Büchner von ihrer Tochter Jada unterbrochen. Die 16-Jährige sitzt während der Aufnahme neben Danni im Auto und fällt ihrer Mutter ins Wort: „Was machen eure Mütter auf dem Parkplatz? Meine macht Stories.“ Jada scheint die permanente Social-Media-Präsenz ihrer Mama etwas peinlich zu sein.

Danni Büchner und Tochter Jada im Juli 2020 auf Mallorca. Foto: imago images

Mitten auf einem Parkplatz filmt sich ihre Mutter für Instagram und spricht in die Kamera. Was für Influencer zum täglichen Job gehört, erregt in der Öffentlichkeit noch immer viel Aufsehen.

Doch wenn Danni Büchner schon ihr Leben mit der Handykamera dokumentieren möchte, dann soll sie es Jada zufolge doch bitte richtig machen. „Das ist auch noch die typische Person, die das Handy SO hält“, ermahnt sie ihre Mama.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Danni Büchner bekommt Instagram-Schulung von Jada

Wenn es nach Jada Karabas geht, filmt sich Danni Büchner aus einer zu weiten Entfernung. Irritiert fragt die zurück: „Soll ich [die Kamera, Anm.d.Red.] etwa so in mein Gesicht halten?“ Dabei zieht sie ihr Handy ganz nah an sich.

Über die perfekte Kameraeinstellung lässt sich also streiten. Dennoch haben die beiden auch eine Menge Spaß im Netz. So kann es auch mal vorkommen, dass sie für ein gemeinsames Video vor der Kamera tanzen.

Ansonsten macht Danni Büchner auch mit freizügigen Fotos auf sich aufmerksam. Warum die allerdings nicht bei allen gut ankommen, erfährst du hier.