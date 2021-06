Danni Büchner im knappen Badeanzug mit Mega-Dekolleté – Fans rasten aus: „Geiler Körper!“

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner wohnt dort, wo andere Urlaub machen. Da kann man schon neidisch werden.

Wie paradiesisch es sich auf der Baleareninsel, die Danni Büchner im Jahr 2015 zu ihrer Wahl-Heimat gemacht hat, wirklich leben lässt, führt sie nun mit einem heißen Strandfoto bei Instagram vor.

Danni Büchner ganz sexy: So posiert die Auswanderin am Strand von Mallorca

Wow, was ein Anblick! Als wäre der weiße Sandstrand und das türkise Meer hinter Danni Büchner nicht schon imposant genug, setzt die Vox-Darstellerin auch noch einen drauf. Am Strand von Mallorca posiert die 43-Jährige in einem sexy Badeanzug.

Der aufreizende Einteiler mit tiefem Ausschnitt ist ein echter Hingucker und setzt Dannis Figur gekonnt in Szene. „Der Badeanzug ist ja mega. Darf ich fragen, wo du den her hast?“, wollen gleich mehrere Follower der Auswanderin wissen. Danni Büchner verrät daraufhin, dass sie ihn bei „Calzedonia“ ergattert habe.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner: Fans kennen kein Halten mehr – „Nach 5 Kindern so eine Figur, alle Achtung“

Doch wer interessiert sich bei diesen heißen Kurven noch für das Stück Stoff? Die Fans überhäufen Danni Büchner mit reichlich Lob für ihre Strandfigur:

„Nach fünf Kindern so eine Figur, alle Achtung. Du siehst toll aus.“

„Hammer geiler Körper!“

„Der Strand wirkt durch dich noch schöner.“

„Du siehst heiß aus, und lass' dir von niemandem was anderes einreden.“

Gerade für freizügige Fotos wie diesem bekam Danni Büchner in der Vergangenheit immer wieder gemeine Kommentare bei Instagram. Doch von den Hatern lässt sich die Frau von Jens Büchner (†49) nicht länger unterkriegen.

Danni Büchner lebt mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. Foto: IMAGO / nicepix.world

Zu ihrem verführerischen Schnappschuss schreibt die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit: „Am Ende eines jeden Tages ist nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war, der dich lächeln ließ.“ Richtige Einstellung!

Was ihr On-Off-Freund Ennesto Monté wohl zu diesem sexy Foto sagen wird? Über ihr Liebesleben rutschte Danni Büchner vor Kurzem DIESES Detail heraus.