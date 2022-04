Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Danni Büchner: Fans auf der Palme – „So was muss doch echt nicht öffentlich gemacht werden“

Es ist beeindruckend, mit welchen Kleinigkeiten man Menschen auf die Palme bringen kann. Eine, die das mittlerweile aus dem Effeff beherrscht, ist „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner.

Seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner scheint die 44-Jährige in den vielen Augen nichts, aber auch wirklich gar nichts richtig machen zu können. Mal trauerte Danni Büchner zu wenig, dann redete sie wieder zu häufig über den Mann, der als Malle-Jens berühmt wurde.

Danni Büchner: Neuer Shitstorm für den „Goodbye Deutschland“-Star

Und nun hat sich Danni Büchner wieder ein Shitstürmchen eingefangen. Was sie getan hat? Danni Büchner war am Strand. Wenig überraschend, könnte man denken. Schließlich lebt die 44-Jährige mit ihren Kindern auf Mallorca. Da ist ein Besuch am Meer nichts Besonderes.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Ihr Mädchenname ist Rapp

Im Juni 2015 lernte sie Jens Büchner bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennen

Ein halbes Jahr später zog sie mit ihren Kindern zu Jens nach Mallorca

Im November 2018 verstarb Jens Büchner an Lungenkrebs+

Aber das ist noch nicht alles. Das kurze Video, das der Realitystar auf Instagram teilte, zeigt Danni im extrem knappen Bikini. Ein No-Go für einige Fans.

Danni Büchner: Neues Video spaltet die Fans

„Das sieht nicht gut aus. Sorry, ehrliche Meinung“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Followerin. Und eine weitere schreibt: „Sowas muss doch echt nicht öffentlich gemacht werden.“

Zum Glück wird Danni Büchner von ihren Fans aber in Schutz genommen. „Ein wundervoller Anblick. Lass dich nicht von den ganzen Hatern unterkriegen. Bleib so, wie du bist. Denn du bist toll“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „Ich finde einfach toll. Bleib wie du bist.“

Zuletzt tauchte ein neues Foto auf. Es könnte Danni Büchner das Herz brechen.