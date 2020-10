Danni Büchner: Fiese Attacke auf den „Goodbye Deutschland“-Star – „Wie widerlich muss man sein“

am 07.10.2020 um 06:50

Nicht erst seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner ist „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Zusammen mit Jens schaute ihr ganz Deutschland bei ihrem Leben auf Mallorca zu, beobachtete die kleinen und großen Dramen des Power-Paares.

Als ihr Mann im November 2018 starb, trauerten Millionen Menschen zusammen mit Danni Büchner. Mittlerweile scheinen die guten Phasen für die 42-Jährige immer mehr zu werden. Auf Instagram teilt sie Bilder von sich, von ihren Kindern, vom Leben auf der Balearen-Insel.

Danni Büchner: Fiese Attacke auf den „Goodbye Deutschland“-Star

Doch die Kommentare ihrer Follower bringen Danni Büchner immer wieder an ihre Grenzen. So auch einer unter ihrem aktuellsten Post. Dabei hatte Danni sich uns ihre Follower nur auf den gerade gestarteten Oktober einstimmen wollen.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal

aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

Im Jahr 2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

„Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob ihr heute noch dieselben seid wie vor 5 Jahren? Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und schöne wie auch schlechte Momente, die sich anfühlen, als würden sie gestern schon Jahre zurückliegen. Manchmal ist es allerdings nicht schlecht, das Leben etwas umzukrempeln und Veränderung in seinen Alltag zu bringen und zu zulassen; sei es neue Deko, neue Kleidung, neue Frisur oder doch mal die ein oder andere Freundschaft zu überdenken! In diesem Sinne - ich hoffe, ihr seid gut in den Oktober gestartet und genießt schon die ersten Herbsttage“, hatte Danni geschrieben und dazu ein Bild geteilt, das sie im Kofferraum ihres Autos sitzend zeigt.

Doch anscheinend waren Text und Bild für eine Instagram-Followerin der Anlass zu glauben, der Tod von Jens Büchner sei ein Segen für Danni gewesen. „Mir ist irgendwie aufgefallen, seit ihr Ehemann nicht mehr da ist, geht es ihr viel besser!.. Und sie macht auch mehr aus sich“, attackiert die Followerin Danni verbal.

Danni Büchner ist entsetzt

Danni Büchner jedenfalls reagiert entsetzt. „Wow ... was für eine Aussage“, schreibt sie und schickt gleich drei sich erbrechende Smileys hinterher. Und auch die Fans der 42-jährigen Auswanderin sind stinksauer.

„Wie widerlich muss man sein, so etwas zu schreiben?“, fragt eine Person beispielsweise. Und eine andere fügt hinzu: „Ach Gott, was eine schreckliche und noch dazu sehr dumme Aussage! Denk mal drüber nach, was du da geschrieben hast.“