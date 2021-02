Danni Büchner teilt Foto: Und räumt direkt mit DIESEM Gerücht auf

„Hauptsache es ist warm.“ Das sind nicht nur die Worte, die Danni Büchner neben ihr aktuelles Instagrambild geschrieben hat, es könnte auch der Titel eben jenes Bildes sein.

Denn Danni Büchner hat es sich in ihrem Schlafzimmer bequem gemacht. Wirklich bequem und elegant sieht das jedoch nicht aus. So hat sich Danni Büchner, auf einem Stuhl sitzend, in eine Decke gehüllt. Grinsend schaut die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin auf den Boden, verdeckt mit den Händen ihren Bauch.

Danni Büchner räumt mit DIESEM Gerücht auf

Bauch? Da könnten bei einigen Followern doch gleich die Baby-Glocken schrillen. Doch um dem vorzubeugen, hat sich Danni Büchner etwas ausgedacht.

Sie greift nämlich den Fans vor und räumt schon vor den ersten Kommentaren mit den Gerüchten auf. „Und NEIN, ich bin nicht schwanger“, schreibt Danni Büchner neben das Foto.

----------------------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

----------------------------------------

Und die Aktion hat echt etwas gebracht. So geht es in den Kommentaren weder um Schwangerschaftsgerüchte noch um potenzielle Babys.

Danni Büchner: Auf Mallorca erwarten sie diese Woche bis zu 20 Grad

Die Fans diskutieren lediglich darüber, dass es in Deutschland doch recht frisch ist. Aber über die Temperaturen in Deutschland kann Danni Büchner nur müde lächeln. Während wir uns hier langsam wieder an die Plusgrade antasten, ist auf Mallorca schon der Frühling eingekehrt. Über bis zu 20 Grad und Sonne dürfen sich die Bewohner der Balearen-Insel in dieser Woche freuen.

--------------------

Danni Büchner: Harte Ansage ihres Partners – „Keine Lust so zu tun, als wäre alles perfekt“

Danni Büchner: Freizügiges Foto – ihre Aktion hat einen ernsten Hintergrund

Danni Büchner: Herzergreifende Worte zu Jens' Geburtstag – DIESER Wunsch ging jetzt erst in Erfüllung

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da kann Danni Büchner auch sicher ihre Decke wieder weglegen. Pläne ganz anderer Art hat Danni Büchners Tochter Joelina. Sie möchte nun durchstarten. Als was, liest du hier.