Danni Büchner: Schlechte Nachricht – „Wirklich sehr traurig“

Danni Büchner wendet sich mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit.

Es sind traurige Nachrichten, die Danni Büchner am Mittwochmittag auf ihrer Instagram-Seite mitteilte.

Die Kult-Auswanderin muss die 'Faneteria', das Lokal ihres verstorbenen Mannes Jens Büchner auf Mallorca für immer schließen. Auf Instagram erklärt Danni Büchner, wie es so weit kommen konnte.

Danni Büchner muss die Faneteria schließen

„Leider muss ich euch mitteilen, dass auch uns die Corona-Krise erwischt hat und wir nach drei wundervollen Saisons; heute Abschied nehmen müssen – Jens, Marco, Tamara und ich haben sehr viel Herzblut, Zeit und Geld investiert“, so Büchner. Gereicht habe es jedoch leider nicht.

---------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

---------------------------

„Wir sind wirklich sehr traurig darüber“, schreibt Danni Büchner weiter. Und auch für ihre Fans hat sie noch ein paar Worte: „Wir möchten und auf diesem Wege bei euch bedanken für eure zahlreichen Besuche. Es werden viele Erinnerungen bleiben. Sowohl mit meiner Familie, mit Jens und auch mit euch – ohne die das Projekt ‘Faneteria’ gar nicht möglich gewesen wäre. DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!!!“

Danni Büchner und ihr Mann Jens eröffneten das Lokal im März 2018

Die Faneteria von Danni Büchner. Foto: IMAGO / nicepix.world

„Diskussionen oder Ähnliches“ mit Geschäftspartnern habe es nicht gegeben, so Büchner. Jedoch habe ihr der Vermieter einen „Strich durch die Rechnung gemacht“. Was sie damit sagen will, erklärte Danni Büchner jedoch nicht.

Die „Faneteria“ war im März 2018 von Jens Büchner und seiner Frau Danni eröffnet worden. Nach Jens Büchners Tod im November 2018 betrieb Danni Büchner das Lokal in Calla Millor alleine.

--------------------------

Mehr zu Danni Büchner:

Goodbye Deutschland: Danni Büchner trifft folgenschwere Entscheidung – dann kommt's zum Showdown

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner: Zoff auf Mallorca eskaliert – „Ich finde es ganz ganz schlimm“