Danni Büchner schüttet ihr Herz aus – „Eines Tages sind wir wieder zusammen“

Im Leben von Danni Büchner herrscht absolutes Gefühlschaos. Weil ihr Herz wohl für immer an ihrem verstorbenen Ehemann Jens (†49) hängen wird, kann sie sich nur schwer auf neue Männer einlassen.

Das Liebes-Drama um Danni Büchner und Ennesto Monte sorgte daher für großes Aufsehen. Jetzt teilt die Auswanderin traurige Worte, die zeigen, wie sehr sie noch immer unter all dem leidet.

Danni Büchner: Nach Tod von Jens – ohne SIE wäre die Auswanderin aufgeschmissen

Jens Büchner erlag im November 2018 seinem Krebsleiden. Der Tod des „Goodbye Deutschland“-Stars war nicht nur für seine Fans ein großer Schock. Für seine Familie, Freunde und insbesondere Ehefrau Danni Büchner brach von einem Tag auf den anderen die Welt zusammen.

Auch zwei Jahre nach seinem Tod bleibt der Auswanderer unvergessen. Danni Büchner wird schon allein durch die gemeinsamen Kinder täglich an ihn erinnert. Sie sind es auch, die ihr immer wieder Kraft zum Weiterkämpfen geben, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt: „Das Wichtigste für mich sind und waren immer meine Kinder. Durch euch habe ich immer die Kraft, weiter zu machen.“

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

----------------------------------------

Danni Büchner trauert um Ehemann Jens (†49): „Du fehlst!“

Doch so sehr sie ihrer Mama beistehen und sie vom Kummer ablenken wollen, auch sie können Jens Büchner nicht zurück zu Danni bringen. Eine Tatsache, die der 43-Jährigen bis heute das Herz zerreißt. „Du fehlst! Jeden Tag, gerade an Tagen, an denen ich so sehr an mir zweifel, weil es so viele abgef***te Menschen gibt. Du hast mir immer Mut gemacht und gesagt: 'Mut wird immer belohnt'“, schreibt Danni bei Instagram.

Danni und Jens Büchner waren drei Jahre lang ein Paar, bis der TV-Star seinem Krebsleiden erlag. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Gerade im Kampf gegen anonyme Hater und Kritiker konnte Danni Büchner stets auf ihren Jens bauen. Nun kann sie nur noch an ein Leben nach dem Tod mit ihrer großen Liebe denken: „Eines Tages sind wir wieder zusammen.“

----------------------------------------

Mehr zu Danni Büchner:

----------------------------------------

Daniela Katzenberger hatte unterdessen deutlich erfreulichere Nachrichten für ihre Fans. Welche Information sie endlich mit allen teilen durfte, erfährst du hier.