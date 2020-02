Danni Büchner: Krasser Verdacht – Hat sie etwa...?

Danni Büchner: So sieht die 41-Jährige nicht mehr aus.

Danni Büchner musste in letzter Zeit so manches über sich ergehen lassen. Anfang des Jahres zog die 41-Jährige in den australischen Dschungel. Dort musste sich die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner einiges anhören: Sie fahre eine Mitleidstour, sei nicht authentisch, warfen ihr einige Mitstreiter vor.

Das führte bei Danni Büchner zu vielen Tränen. Auch bei den Zuschauern erfreute sie sich nicht nur Beliebtheit.

Danni Büchner: Veränderung nach Strapazen

Nach dem Dschungelcamp auch das noch: Ärger um Melanie Thiele, die mitteilte, Danni Büchner nicht weiter managen zu wollen. Die fünffache Mutter behauptete allerdings, dass die Dame niemals ihre Managerin gewesen sei, es keinen Vertrag zwischen beiden Parteien gegeben habe. Wer nun die Wahrheit sagt - unklar.

-----------

Das ist Danni Büchner:

geboren am 2. Februar 1978 in Düsseldorf

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner am Dschungelcamp teil

-----------

Nach all den Strapazen hat sich Danni Büchner nun eine Typveränderung gegönnt. Blondes Haar adé, wird sich das Reality-TV-Sternchen gedacht haben und setzte das dann auch gleich in die Tat um.

----------------

----------------

Danni Büchner zeigt sich mit neuem Look

Ja, die Zeiten der hellen Haare sind vorbei, Danni Büchner ist jetzt brünett. Ihr scheint es sehr gut zu gefallen, in ihrer Instastory postete die Dschungelcamp-Finalistin bereits zahlreiche Bilder mit ihrem neuen Look.

Foto: Screenshot/Instagram Danni Büchner

+++ Danni Büchner: Schock! Jetzt kommt raus, dass die Witwe... +++

„Eine Frau, die ihre Haare schneiden lässt, ist dabei, ihr Leben zu verändern“, sagte einst Modeikone Gabrielle „Coco“ Chanel. Ob das auch auf Danni Büchner zutrifft oder ob sie damit nur einen Schlussstrich hinter den nervenaufreibenden Monat setzen wollte? Wir dürfen gespannt sein ... (cs)