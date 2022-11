Danni Büchner trauert um Familienmitglied – „Ich hasse den Monat November!“

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner in großer Trauer. Der Mallorca-Auswanderin und Witwe von Ballermann-Sänger Jens Büchner geht es aktuell gar nicht gut.

Danni Büchner macht es am späten Montagabend (14.November) auf ihrem Instagram-Kanal öffentlich: Ihr geliebter Hund Gina ist tot.

Danni Büchner trauert um ihren Hund

Die 44-Jährige postet in ihrer Insta-Story ein Foto ihres Hundes in einer Decke gehüllt – lediglich eine Pfote guckt heraus. Dazu teilt Danni ein gebrochenes Emoji-Herz. Was Fans dann zu sehen bekommen, sind weitere Bilder des kleinen Vierbeiners. Ein großer Verlust für Danni.

„13 Jahre immer an meiner Seite“, schreibt die Fünffach-Mutter im Netz und wirkt sehr bestürzt. „Ich hasse den Monat November!“ Jetzt will sich der „Goodbye Deutschland“-Star erst einmal ein paar Tage eine Auszeit nehmen und sich frühestens am Freitag wieder bei seinen Followern melden. Zumindest kündigt Danni Büchner das kurz nach der Todesmeldung ihres Hundes an.

Zu Erinnerung, so sah Gina aus:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sehr sie an ihrem Hund Gina hing, dürfte spätestens klar geworden sein, als das Tier vor rund einem Jahr plötzlich aus ihrer Finca auf Mallorca verschwand. Damals bezeichnete Danni die Stunden, in denen ihr flauschiges Familienmitglied nicht mehr da war, als absolute „Horror-Nacht“, bekam kein Auge zu und war mehr als verzweifelt. Doch sie hatte Glück: Gina wurde dank Facebook gefunden und konnte bei der Polizei abgeholt werden.

Mehr Meldungen:

Das vergangene Jahr dürfte Danni Büchner nach der üblen Aktion also umso mehr mit ihrem Hund Gina genossen haben, bevor die Kleine nun also für immer die Augen schloss.