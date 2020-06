Danni Büchner platzt der Kragen: Ausgerechnet SIE mischt sich ein

Sie steht unter ständiger Beobachtung. Seit dem Tod ihres geliebten Mannes Jens Büchner stehen Danni Büchner und ihre Familie noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit, als sie es zuvor schon waren.

Und das nicht nur positiv. Danni Büchner eckt in der Öffentlichkeit immer mal wieder an und muss dafür regelmäßig Kritik einstecken.

Jetzt ist Danni Büchner der Kragen geplatzt – und sie bekommt Unterstützung von unerwarteter Seite. Nämlich von der Ehefrau von Bushido!

Danni Büchner mit deutlicher Botschaft auf Instagram

Der „Goodbye Deutschland“-Star muss sich seit knapp eineinhalb Jahren ohne Ehemann Jens Büchner durchschlagen. Das gelingt Danni Büchner nicht immer gut. Für ihr Verhalten im RTL-Dschungelcamp wurde die 42-Jährige oft kritisiert, und auch ihr Familienleben auf Mallorca wirkt nicht immer positiv auf die Fans und Zuschauer.

Jetzt hat Danni Büchner ihren Kritikern eine klare Ansage macht.

-----------

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

-----------

Auf Instagram schreibt die fünffache Mutter: „Kennt ihr dieses Gefühl, wenn dich Menschen kritisieren oder dir vorschreiben wollen, wie du zu leben hast?“, beginnt sie ihren Eintrag von Samstag.

+++ Danni Büchner macht furchtbaren Fund im Briefkasten – „Die Leute sollen dir...“ +++

Danni Büchner: „Mich nervt es extrem“

„Mich nervt es extrem und genau aus diesem Grund tue ich nur das, was mich glücklich macht“, stellt Danni Büchner klar.

Auf dem dazugehörigen Foto sitzt die Brünette gut gelaunt auf Steinen am Strand von Mallorca und lächelt zufrieden in die Ferne. Viele Kommentatoren stimmen den ehrlichen Worten zu, so schreibt eine Frau: „Ganz ehrlich, sogar mich nervt das, dass Menschen so zu dir sind, obwohl ich dich gar nicht kenne...Für mich ist es auch total schwer zu begreifen, dass Menschen so viel Wut auf jemanden haben, den sie gar nicht kennen“.

Danni Büchner erhält unerwartete Unterstützung von IHR

Und auch von einer anderen Promi-Dame erhält Danni Büchner Unterstützung.

Anna Ferchichi ist seit 2012 mit Bushido verheiratet. (Archivfoto) Foto: imago stock&people

Denn Anna Ferchichi, Ehefrau von Bushido und Schwester von Sarah Connor, stimmt der Auswanderin unter deren Beitrag zu, kommentiert: „Absolut“.

------------------------------

Mehr Themen zu Danni Büchner:

Danni Büchner: Provokantes Bild aufgetaucht – „Darf SIE das??“

Danni Büchner: Nach Dschungelcamp – jetzt geht sie diesen drastischen Schritt! „Habe gelernt ...“

Danni Büchner schockt mit heftiger Aussage: „Es ist vorbei“

---------------------------------

Es bleibt fraglich, ob und was Dannis Worte bei ihren Kritikern bewirken werden – über die Unterstützung von Anna Ferchichi scheint sie sich trotzdem zu freuen, bedankt sich mit einem Herzchen und einem Kuss-Smiley.

Wie Danni Büchner und ihre Kids auf Mallorca leben, kannst du am Montag um 20.15 Uhr auf VOX bei „Goodbye Deutschland“ sehen. (kv)