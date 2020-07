Danni Büchner: Intimes Liebesbekenntnis – „Vielleicht brauche ich...“

Fast zwei Jahre ist es nun schon her, dass Danni Büchner ihren geliebten Mann Jens an den Krebs verlor. Am 18. November 2019 starb Jens Büchner, besser bekannt als Malle-Jens, den Kampf gegen die tödliche Krankheit. Er hinterließ seine Frau und fünf Kinder.

Ein Schock für Danni Büchner. Plötzlich brach ihr gesamtes Leben zusammen. Wie sollte es weitergehen? Was passierte mit der „Faneteria“ auf Mallorca, wie würden ihre Kinder den Tod des Vaters beziehungsweise Stiefvaters verkraften?

Danni Büchner: Schwere Zeit nach dem Tod von Jens Büchner

Die Zeit zeigte, dass sie es geschafft hat, zwar belaste sie der Verlust ihres Mannes noch immer schwer, wie Danni Büchner im Interview mit „Guten Morgen Deutschland“ erzählt, sie schaue aber auch nach vorne.

-----------

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

-----------

So fragt sie die Reporterin, wo sie sich in einem Jahr sehe. Dannis offene Antwort: „Ich bin vielleicht wieder zufrieden vergeben.“ Jetzt sei dies aber noch kein Thema.

Danni Büchner: In einem Jahr ist sie vielleicht...

Auch, weil sie gar nicht mehr wissen würde, wie das mit den Treffen überhaupt ablaufe. Ihr intimes Liebesbekenntnis: „Vielleicht brauche ich einen Date-Doktor.“ Dafür weiß Danni Büchner aber genau, welchen Typ Mann sie suche. Einen wie Elyas M'Barek. Lustig soll er sein. „Er muss mich zum Lachen bringen“, so Danni Büchner.

------------------------------

Mehr Themen zu Danni Büchner:

Danni Büchner: Provokantes Bild aufgetaucht – „Darf SIE das??“

Danni Büchner: Nach Dschungelcamp – jetzt geht sie diesen drastischen Schritt! „Habe gelernt ...“

Danni Büchner schockt mit heftiger Aussage: „Es ist vorbei“

---------------------------------

Das alles entscheidende Thema sei ein neuer Mann aber nicht. „Das Wichtigste ist, dass wir gesund sind“, so Danni Büchner. Das sei ihr und ihrer Familie zu wünschen.

Zuletzt war Danni Büchner wieder anhaltender Kritik auf Instagram ausgesetzt. Als sich der „Goodbye Deutschland“-Star wehrt, springt SIE ihr zur Seite. Die ganze Geschichte liest du hier.