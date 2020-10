Danni Büchner: Herzergreifende Worte zu Jens' Geburtstag – DIESER Wunsch ging jetzt erst in Erfüllung

51 Jahre wäre Jens Büchner am Freitag geworden. 51 Jahre, in denen Malle-Jens, wie er von Tausenden Fans liebevoll genannt wurde, so viele tolle Dinge hätte erreichen können. Doch leider wurde Jens Büchner viel zu früh aus dem Leben gerissen. Am 17. November 2018 starb Jens Büchner an Krebs. Zu seinem Geburtstag hat seine Frau Danni Büchner einen herzergreifenden Instagram-Post abgesetzt.

Danni Büchner: Herzergreifender Post zu Jens' Geburtstag

Danni Büchner spricht darin ihren Mann direkt an, wünscht ihm einen wundervollen Geburtstag und verrät, dass einer seiner größten Wünsche vor Kurzem erst in Erfüllung gegangen ist.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner ist immer wieder in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ zu sehen

„Happy Birthday, mein Schatz. Heute wäre dein 51. Geburtstag... Was soll ich sagen, außer: Happy Birthday! Egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst: ICH LIEBE DICH! Du warst / bist der einzige Mensch, der so verrückt war, der so mutig war, Wege zu gehen, die FAST nicht zu bewältigen waren“, schreibt Danni.

Danni Büchner: DIESER Wunsch ihres Mannes ging nun in Erfüllung

Jens Büchner und seine Frau Danni Büchner. Foto: imago images / Horst Galuschka

Doch es geht noch weiter. Und zwar mit Informationen, die Jens Büchner sicherlich über alles erfreut hätten: „Eines wirst sicherlich sehen,dass unsere Zwillinge dir so ähneln. Sie haben so so viel von dir und ihren Geschwistern. ICH vermisse dich in so vielen Situationen. Unser Sohn spielt Fußball, so wie du es dir immer gewünscht hast.“

Sie spreche mit den Kindern jeden Tag über Jens, so Danni weiter. Schließlich habe ihr verstorbener Mann eines verdient: „UNSTERBLICH ZU SEIN.“ Den ganzen Instagram-Post kannst du dir hier ansehen.