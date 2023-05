Danni Büchner fassungslos: „Was habe ich mir bloß dabei gedacht?“

Jeder kennt sie und eigentlich hat jeder von uns mindestens eine: Jugendsünden, die wir heute bitter bereuen. Davon kann sich auch TV-Sternchen Danni Büchner (45) nicht freisprechen.

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Goodbye Deutschland“: Danni Büchner war schon in so einigen bekannten Reality-TV-Shows zu sehen. Dem ein oder anderen Zuschauer dürfte dort die von ihr so betitelte „Jugendsünde“ schon aufgefallen sein.

Danni Büchner bereut eines ihrer Tattoos

Wie so viele Promis ist auch Danni Büchner ein großer Fan von Tätowierungen. Einige Exemplare zieren ihre Haut. Auf ihrem Arm zum Beispiel trägt die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner einen Schmetterling, Blumen und einige weitere kunterbunte Verzierungen. Mit diesen scheint das bekannte TV-Gesicht auch kein Problem zu haben.

Doch es gibt ein anderes Tattoo, welches Danni am liebsten ungeschehen machen würde: Ein Delfin, der mitten auf ihrem Bauch prangt! In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin ihren rund 317.000 Follower jetzt ein ehrliches Geständnis.

Tattoo entstand im Alter von 18 Jahren

Dort teilte sie ein Foto von sich im BH. Sie trägt eine pinke Hose. Der blau-graue Delfin ist dabei deutlich sichtbar. Mithilfe eines Finger-Emoji zeigt sie auf das Tattoo und schreibt dazu die Worte: „Also ehrlich, Leute. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? P.S.: Als kleine Entschuldigung: Ich war damals grade 18 Jahre alt und es war eine dumme Mutprobe.“

Es sei Danni Büchner verziehen – sie ist mit Sicherheit nicht die einzige, die eins ihrer Tattoos bitter bereut. Auch interessant: Danni Büchner verrät in einem exklusiven Interview, was sie von den Kandidaten des „Sommerhaus der Stars 2023“ hält. Hier geht es zu dem Artikel.