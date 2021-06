Danni Büchner: DAS könnte bald im TV zu sehen sein – „Darüber dürfen wir noch nicht reden“

Die Fans von Danni Büchner warten schon sehnsüchtig auf neue TV-Auftritte der Auswanderin. Immer wieder wird sie gefragt, wann sie das nächste mal bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen sein werde.

Doch derzeit hat Danni Büchner ganz andere Sorgen, wie sie ihren Followern bei Instagram verrät.

Danni Büchner verrät: „Joelina hat etwas Großes vor“

In ihrer Insta-Story berichtet Danni Büchner von ihrem stressigen Alltag als Fünffach-Mami. Zuerst muss sie die Kinder zur Schule bzw. zur Ausbildungsstelle bringen, dann wird das Haus geputzt, sich fertig gemacht, Kinder wieder eingesammelt, einkaufen und am Abend erwartet die Witwe Besuch zum EM-Spiel Spanien gegen Schweden.

Danni Büchner lebt mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. Foto: IMAGO / nicepix.world

Am Morgen gibt Danni Büchner ihren Followern einen kurzen Zwischenstand: „Die Zwillinge und Jada sind in der Schule, Volkan ist bei seiner Ausbildungsstelle und Joelina hat etwas Großes vor, aber darüber dürfen wir noch nicht reden.“ Bei dieser Andeutung werden Fans des Realitystars doch sicher hellhörig.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner: Tochter Joelina will ins Fernsehen – Ist es endlich so weit?

Das hört sich nämlich verdächtig nach einem geheimen TV-Projekt an. Schließlich betonte Dannis Tochter Joelina noch im Februar, wie gerne sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten würde.

„Neben einer Kosmetik-Ausbildung könnte ich mir auch gut die Teilnahme an Reality-Formaten vorstellen. Meine Lieblingsformate sind 'Kampf der Realitystars', 'Promi Big Brother' oder 'Promis unter Palmen'. Aber auch bei 'Promi Shopping Queen' würde ich gerne mal über den Laufsteg huschen“, erzählte die 21-Jährige der „Bild“.

„Promis unter Palmen“ wurde zwar kürzlich abgesetzt und „Kampf der Realitystars“ ist bereits abgedreht, doch vielleicht hat Joelina Karabas ja endlich die Chance auf den Einzug ins „Promi Big Brother“-Haus bekommen. Die neue Staffel der Sat.1-Show startet allerdings erst am 6. August. Gut möglich also, dass es sich bei Joelinas Geheimprojekt um etwas ganz anderes handelt.

Wir dürfen also gespannt bleiben. So oder so, lässt es uns Danni Büchner aber sicherlich sofort wissen, sobald sie mehr sagen darf.

Was ihr Liebesleben angeht, hält sich die 43-Jährige hingegen nicht so bedeckt. Welche Info sie nun ganz nebenbei über sich und On-Off-Freund Ennesto Monté ausplauderte, erfährst du hier.