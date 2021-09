Danni Büchner ist undercover am Ballermann – und kassiert eine bittere Klatsche

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner hat längst Kult-Status in der Show. Als Auswanderin kam die 43-Jährige nach Mallorca und heiratete hier den Zuschauerliebling Jens Büchner. Seit seinem Tod lebt die Witwe mit ihren fünf Kindern allein auf der Insel.

Trotzdem ist Danni auch weiterhin bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Gleichzeitig lässt sie ihre Fans aber auch via Instagram an ihrem Leben teilhaben. Dass es hier nicht jeder „Fan“ gut mit der Auswanderin meint, musste Danni in der Vergangenheit schon öfters herausfinden. Für einen TV-Beitrag konfrontierte sie jetzt ihre Kritiker höchstpersönlich auf offener Straße.

Danni Büchner: „Goodbye Deutschland“-Star ist undercover als RTL-Reporterin am Ballermann

Um echtes Feedback zu ihrer Person zu bekommen, verkleidet sich Danni vorab als RTL-Reporterin mit falschen Haaren, ungewohnter Klamotte und Sonnenhut.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Die 43-Jährige wurde durch ihre Teilnahme bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ bekannt

Hier wollte sie mit ihrem verstorbenen Mann, „Goodbye Deutschland“-Kult-Teilnehmer Jens Büchner, ihr großes Glück auf Mallorca finden

Nach dem Tod von Jens lebt Danni mit ihren fünf Kindern, Joelina, Volkan, Jada, Jenna und Diego alleine auf der Urlaubsinsel

Die gelernte Friseurin ist heute vor allem als Influencerin aktiv und tritt regelmäßig in TV-Shows auf

2021 war sie Teilnehmerin bei „Promi Big Brother“

Zwischendurch sorgte Danni mit ihrer Beziehung zu Ennesto Monté für Aufsehen

Tochter Joelina war gerade erst als Kandidatin bei „Shopping Queen” zu sehen

So will die Auswanderin undercover am Ballermann herausfinden, was die Passanten von ihr halten.

Bei den schmeichelnden Aussagen einiger Männer, „Danni Büchner ist eine Legende“, „Super Meinung, super offen, super ehrlich“ und „gut aussehende Frau“ soll es aber leider nicht bleiben.

Danni Büchner konfrontiert Passanten auf Mallorca

Ein Passant unterstellt Danni „zwei Gesichter“ zu zeigen. Und eine Rentnerin holt gleich mal richtig aus und wettert los: „Wie die guckt, da könnte ich schon verrückt werden“.

Als Danni dann zur Konfrontation ansetzt, rudert besagter Passant vorsichtig zurück und erklärt: „Es gab solche Situationen, wo … für meinen Eindruck, als Zuschauer zu viel Spiel war …“

Während es hier noch gesittet zugeht, hat die Rentnerin vom Ballermann überhaupt kein Problem sich mit Danni anzulegen und sagt: „Für mich kommt sie nicht gut rüber“.

Danni Büchner: „Goodbye Deutschland“-Star teilt gegen Kritikerinnen aus

Bei zwei Strandbesucherinnen wird Danni dann fuchsig. Als die Damen ihr sagen, sie würde nach dem Tod ihres Mannes trotz neuer Beziehungen nicht aufhören zu jammern, muss sich die Auswanderin einfach rechtfertigen.

„Wisst ihr was das Schöne ist Mädels? Jeder geht mit der Trauer anders um und ich werde noch die nächsten 30 Jahre immer von Jens reden.“

Danni Büchner will ihre Trauer um den verstorbenen Jens Büchner nicht verstecken

Dass Danni immer noch sehr an ihrem verstorbenen Mann hängt und auch drei Jahre nach dessen Tod um ihn trauert, mag für einige zwar ungewöhnlich sein, für die Fünffach-Mutter ist es aber anscheinend genau der richtige Weg, um mit dem Schmerz umzugehen.

Danni Büchner und ihr verstorbener Mann Jens im Oktober 2018. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Am Ende zählt ohnehin viel mehr, was ihre Familie von Danni hält und nicht, was fremde Menschen über die Auswanderin sagen. Und dass sich Danni auch ganz gut gegen ihre Kritiker wehren kann und auch gerne mal austeilt, zeigte sie bereits nach DIESER Aktion. (sj)