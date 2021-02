Danni Büchner: Liebes-Aus mit Ennesto Monté? Auswanderin mit eindeutiger Antwort

Sind Danni Büchner und Ennesto Monté noch zusammen? Immer wieder gibt es Spekulationen über den Beziehungsstatus der Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner.

Im November ließ Danni Büchner die Liebes-Bombe platzen und machte die Beziehung zum Mallorca-Sänger öffentlich. Doch schnell gab es schon die ersten Spannungen zwischen den beiden Turteltauben.

Danni Büchner noch mit Ennesto Monté zusammen?

Statt von einer gemeinsamen Zukunft zu sprechen, hielten sich die beiden sehr zurück. Bei „Goodbye Deutschland“ sagte Danni Büchner, nachdem Ennesto Monté einige Tage bei ihr auf Mallorca verbracht hatte: „Es war sehr schön, aber ich bin der Meinung, dass ein wenig Abstand für beide Parteien gut ist. Wir sind in der Kennenlernphase und die Zeit wird es zeigen.

Ich mag ihn wirklich sehr gerne und ich würde sagen, ich hab auch zwei, drei, vier Schmetterlinge fliegen. Aber es ist noch keine riesengroße Schmetterlingsfamilie. Dafür hängt zu viel dran.“

----------------------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

----------------------------------------

Kurze Zeit später folgte ein besorgniserregender Post des Partysängers bei Instagram (hier mehr dazu>>>). Die Fans vermuteten bereits, dass alles aus und vorbei ist.

-----------------

Am Sonntag beantwortete Danni Büchner schließlich Fragen ihrer Instagram-Follower. Einer wollte wissen: „Seid ihr noch zusammen?“ Die 43-Jährige hatte eine eindeutige Antwort und postete nur ein gemeinsames Bild der beiden. Es soll zeigen: Ja, sie sind noch ein Paar.

Danni Büchner beantwortet Fragen ihrer Fans. Foto: Screenshot Instagram/Danni Büchner

Auch in ihrem Feed teilte Danni Büchner das Pärchenfoto und schrieb dazu: „We're not perfect. Any of us. We make mistakes, we screw up but then we forgive and move forward.“ (dt.: Wir sind nicht perfekt. Keiner von uns. Wir machen Fehler, wir vermasseln es, aber dann vergeben wir und schauen nach vorne) (cs)