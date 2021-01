Danni Büchner: Harte Ansage ihres Partners – „Keine Lust so zu tun, als wäre alles perfekt“

Die Fans von Danni Büchner waren überglücklich, als die Auswanderin endlich wieder einen Mann an ihrer Seite zeigte.

Erst im November 2020 machte sie ihre Beziehung zu Ennesto Monté öffentlich, doch schon jetzt soll es zwischen Danni Büchner und ihrem Partner kriseln.

Danni Büchner: Ennesto Monté lästert öffentlich über seine Partnerin

War Ennesto Monté vielleicht doch nicht der Richtige für Danni Büchner? Nach einem besorgniserregenden Post des Partysängers vermuteten Fans, dass die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin schon wieder Single sei.

In seiner Instagram-Story machte Ennesto Monté seinem Ärger am Sonntagabend Luft. Zu einem gemeinsamen Foto mit Danni Büchner schrieb der 45-Jährige: „Jedoch habe ich keine Lust so zu tun, als wäre alles perfekt und wir total glücklich.“

Ennesto Monté kann nicht länger so weitermachen. Foto: imago images

----------------------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

----------------------------------------

Danni Büchner und Ennesto: „Unfähig, uns auszusprechen“

Oje, das hört sich aber gar nicht gut an. Ennesto beschwerte sich in seinem Beitrag außerdem darüber, dass er in der Öffentlichkeit immer als der „Schuldige“ dargestellt werde. Offenbar gestaltet sich das Zusammenleben mit der Witwe als gar nicht so einfach.

„Wir dachten, wir wären gleich, aber das sind wir bei Weitem nicht. Wir sind weder glücklich, noch planen wir eine Hochzeit. Wir sind unfähig, uns einfach auszusprechen“, stellte Ennesto Monté klar. Worte, die Danni Büchner wie ein Schlag ins Gesicht vorkommen müssen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Danni Büchner teilt weiterhin Pärchenfotos mit Ennesto

Doch was hat das frische Liebes-Glück so zerrüttet? Schließlich postete Danni Büchner noch vor einer Woche ein gemeinsames Bild mit ihrem Freund. Dieses befindet sich – anders als Ennestos Wut-Post – auch noch auf ihrem Profil.

Kurz nachdem der Schlagersänger seine Lästerattacke losgeworden war, löschte er den Beitrag auch schon wieder. Was genau zwischen den Turteltauben vorgefallen ist, behielt Ennesto Monté also für sich.

Doch auch Jens Büchner (†49) spielt weiterhin eine wichtige Rolle in Danielas Leben. Ihrem verstorbenen Ehemann widmete die Auswanderin einen herzzerreißenden Text.