Danni Büchner: Schreckliche Beichte im Dschungelcamp – „Das war eine schlimme Ehe“

Die Zeit der Lebensbeichten ist im Dschungelcamp angebrochen. Mittendrin: Wendler-Ex Claudia Norberg und Danni Büchner. Am nicht mehr brennenden Lagerfeuer nutzen die beiden Frauen die Nachtwache, um ihre Familiengeschichten vor einem Millionen-Publikum auszubreiten.

Also genauer gesagt breitet Danni Büchner aus. Norberg ist mehr der hörende Part. Dabei fing alles ganz unschuldig an. So hatte Claudia Norberg Danni eigentlich nur gefragt, wo sie denn geboren sei.

Danni Büchner: Schreckliches Drama im Dschungelcamp

„In Düsseldorf“, so Danni Büchner. Doch dann wurde es hart. „Bis ich zwölf Jahre alt war. Dann sind meine Eltern nach Delmenhorst gezogen. Also meine Mutter, alleine. Nur mit uns Kindern. Das war eine schlimme Ehe. Die arme Frau. Das war so schlimm. Unfassbar, wir haben alles mitbekommen. Der hat sie verprügelt und zwar richtig schlimm. Wir mussten immer zugucken.“

Eine Horror-Beichte, die Danni im Dschungeltelefon noch einmal konkretisiert. „Wenn du einen Alkoholiker als Vater hast, kann man sich das ja vorstellen. Wenn er betrunken nach Hause kam und deine Mutter was Falsches gesagt hat, dann hast du deine Mutter schreien gehört, wenn er dich nicht vorher aus dem Bett geholt hat. Schlimm, wenn du sehen musst, wie deine Mama gehauen wird.

Auch Danni Büchner wurde verprügelt und bespuckt

Als ihre Mutter 36 war, verließ ihr Vater sie für eine 16-Jährige. Eine Erfahrung, die sie in die Erziehung miteinfließen lässt. „Ich wollte nie, dass meine Kinder mitkriegen, wenn es mir scheiße geht, oder dass ich verprügelt werde. Aber sie haben es bei mir auch mitbekommen.“

So wurde Danni vor ihrer Ehe mit Jens Büchner von einem Ex-Freund verprügelt, bespuckt und beleidigt. Szenen, die sie an den Rand des Selbstmordes trieben, sagt Danni Büchner.

Erst als sie Jens Büchner kennenlernte, beruhigte sich das Leben der heute 41-Jährigen. „Er war mein absoluter Seelenbalsam.“